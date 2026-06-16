Risc d’incendi entre alt i molt alt al sud de l’Alt Urgell

Els municipis del sud de l’Alt Urgell estan en una situació de risc elevat d’incendi forestal aquest començament de setmana. Segons el darrer butlletí publicat pel Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, d’aquest dilluns mateix, el terme municipal de Bassella es troba en perill «molt alt» (nivell 4 sobre 5), mentre que hi ha perill «alt» (nivell 3 sobre 5) a Oliana, Peramola i Coll de Nargó. Més amunt, a Organyà, Cabó i Fígols i Alinyà el nivell actual és moderat (2).
Aquesta situació coincideix amb la d’altres poblacions que limiten amb l’Alt Urgell pel sud. Per exemple, com al poble de Bassella, també hi ha perill molt alt en municipis com la Baronia de Rialb, Tiurana, Ponts, Vilanova de l’Aguda o Pinell de Solsonès.
De fet, aquest diumenge a la tarda hi va haver un incendi molt a prop de l’entrada nord de Ponts i de la carretera C-14, concretament a la carena de Sant Pere. Els Bombers han informat que les flames han afectat unes 10 hectàrees.