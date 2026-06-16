AR+I i Creu Roja posen en marxa una prova pilot per a millorar el procés de rehabilitació dels usuaris dels centres de dia

Andorra Recerca i Innovació (AR+I) enceta una prova pilot que permetrà acompanyar de forma innovadora als usuaris dels centres de dia de la Creu Roja en el seu procés de rehabilitació a través d’un sistema creat per l’empresa emergent Muvity. Es materialitza així una de les dues iniciatives guanyadores de la primera edició del repte Andorra Living Lab Challenge que es va celebrar l’any passat, emmarcat dins del projecte .
La solució que es posa en marxa en forma de prova pilot és un exemple concret de com l’Andorra Living Lab connecta empreses emergents, institucions, professionals i usuaris finals per a validar solucions innovadores en entorns reals. Es reforça així el paper d’AR+I com a facilitador de la innovació al país, impulsant mecanismes d’innovació oberta que permeten identificar, atraure i validar tecnologies amb potencial d’impacte per a Andorra.
Entrant al detall de la iniciativa, durant els pròxims sis mesos els quatre centres de dia (Cencra a Andorra la Vella, Paraires a Escaldes–Engordany, Valls del Nord a la Massana i Centre Major a Sant Julià de Lòria) disposaran de l’eina per a testejar si la solució millora la salut dels usuaris pel que fa al procés de rehabilitació. L’objectiu és validar la solució en un context real, analitzar-ne l’impacte i explorar el seu potencial d’escalabilitat i implementació futura dins l’ecosistema andorrà. De fet, la Creu Roja és un soci estratègic que aportarà coneixement assistencial, supervisió professional i accés a un entorn real de validació.
L’instrument de fisioteràpia a distància utilitza la gamificació dels exercicis de recuperació per a fer-los més dinàmics i amables. Això suposa que les sessions de rehabilitació es puguin fer de forma pública en el sentit que els companys, com ja ha passat en proves fetes a Catalunya, estiguin acompanyant a l’usuari durant l’exercici, transformant així l’estona de recuperació també en un acte de suport emocional, minimitzant el nombre de persones que abandonen la teràpia. Tots els usuaris dels centres que requereixin teràpia rehabilitadora podran entrar en el programa de testeig, i serà la Creu Roja qui generarà els itineraris d’exercicis a realitzar per a cada beneficiari segons els criteris del seu personal especialitzat en recuperació.
Amb la posada en marxa de la prova pilot es podran tenir dades reals i objectives de com aquesta solució millora la qualitat de vida de la gent gran i analitzar l’escalabilitat del projecte.
Compromís amb el Pla Nacional d’Innovació i Diversificació Econòmica
Des d’AR+I es contribueix amb diferents accions al Pla Nacional d’Innovació i Diversificació Econòmica presentat pel Govern d’Andorra la passada tardor 2025. Una, és la cerca de solucions a problemes reals detectats, com ara l’envelliment de la població i que les persones grans puguin gaudir de la millor qualitat de vida possible.
Sobre Muvity
Muvity és una empresa emergent (start-up) i un spin-off de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) guanyadora de la primera edició del repte de l’Andorra Living Lab Challenge del 2025. Proposa una plataforma de telerehabilitació basada en visió artificial, gamificació per a millorar l’adherència als tractaments.
La convocatòria va permetre identificar diverses solucions tecnològiques orientades a la millora de la qualitat de vida, la sostenibilitat i la inclusió social. En aquest context, el comitè d’avaluació va seleccionar com a start-up guanyadora del repte d’envelliment saludable a Muvity per la seva proposta innovadora orientada a promoure l’autonomia, el benestar i l’activitat física de les persones grans mitjançant eines digitals i metodologies de rehabilitació i seguiment en entorns reals.