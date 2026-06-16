El Departament d’Estadística modernitza la seva web amb accés obert a les dades i noves funcionalitats

El Departament d’Estadística del Govern d’Andorra ha posat en marxa un conjunt de millores significatives a la seva plataforma digital (www.estadistica.ad) que transformen la manera com els ciutadans, investigadors i professionals accedeixen a les dades estadístiques oficials del país.
Accés obert a les dades: nova API per a programadors i analistes
Per primera vegada, les divisions de la web pública disposen d’una pestanya d’accés directe a l’API de dades. Això permet als programadors, investigadors i analistes de dades consultar i descarregar estadístiques de forma automàtica, sense haver de fer càrregues manuals.
Un cercador més intel·ligent: suggeriments automàtics i “xips” de cerca
El cercador de la pàgina principal del web d’estadística incorpora noves funcionalitats. Una de les millores més destacades és la incorporació de l’“Auto-Complete” al cercador de la web. A partir de la tercera lletra escrita, el sistema ofereix suggeriments automàtics que faciliten trobar l’activitat o les dades desitjades sense necessitat de conèixer el nom exacte.
A més, s’han afegit les anomenades “targetes de cerca” (o xips): indicadors visuals que apareixen quan se cerca per activitat, notícia o divisió, i que permeten identificar d’un sol cop d’ull el tipus de contingut que es mostra als resultats.
Els nous filtres d’àmbit permeten delimitar fàcilment els resultats per categoria: activitat estadística, publicacions, dades, Andorra en Xifres o convenis.
Convenis: més informació i més transparència
La secció de convenis de la web s’ha actualitzat per a incloure tots els camps obligatoris del Reglament de registre de convenis, oferint a la ciutadania informació més completa sobre els acords signats pel Departament. S’incorporen també una sèrie de filtres per a fer recerques més concretes i específiques.
Es pot accedir-hi a través de l’enllaç següent: https://www.estadistica.ad/portal/apps/sites/#/estadistica-ca/pages/convenis.
Distribució respecte al total en algunes dades
S’ha incorporat un nou indicador de distribució per total que permet visualitzar el pes relatiu de cada mes o any dins d’una sèrie temporal. Aquesta opció facilita la comparació entre períodes i l’anàlisi de tendències.
Accés directe al calendari de publicacions
S’ha afegit un nou enllaç directe a les modificacions del calendari de publicacions des de la pàgina principal, que permet consultar fàcilment les modificacions previstes.