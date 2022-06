Rialp celebra l’onzena Fira d’Oficis i Menestrals

Aquest diumenge se celebrarà a Rialp l’onzena Fira d’Oficis i Menestrals. El certamen s’iniciarà a les 10 del matí, amb el tradicional toc de campanes, que donarà pas a demostracions d’oficis antics, tallers per a grans i petits i parades de productes artesanals. Entre d’altres, es podrà fer una passejada a cavall, una activitat de dinàmica de circ amb ‘La Caliu’ i, també, es durà a terme el concert de cloenda a càrrec dels alumnes de l’Escola de Música Itinerant del Pallars. Tot plegat tindrà el maridatge del vi del Celler Cota 730 i productes de la formatgeria Montsent de Pallars.

Durant tot el dia hi haurà projeccions d’oficis i documentals d’Eugenio Monesma, productor i realitzador de documentals etnogràfics, “la mostra de fotografies i peces de terrissa de Joan Alart, de Casa Martí, un terrissaire a qui se li farà un homenatge a la plaça de Dalt, amb el descobriment d’una placa i d’una talla de fusta feta per l’artesà del municipi, Aaron”, tal com ha explicat Gerard Sabarich. L’acte també comptarà amb familiars de Joan Alart que en l’actualitat viuen a Montpeller. A més, es faran visites en horaris limitats al molí de Bellera i Sastreria Virós.

La fira també ofereix la possibilitat de fer tallers amb inscripció prèvia, com el de teler bàsic (infantil); realitzar un collaret/polsera (infantil); ceràmica “Argiles Salvatges” (majors de 15 anys) o teixir amb agulles (majors de 12 anys).

Els oficis que estaran representats a la fira i de la qual es faran demostracions són d’escultures en fusta, imatgeria amb cartó pedra, terrissaires, ceramistes, bufadors de vidre, forjadors, llauners de coure, ferrers, teixidors de mantes, filadors, tintorers o confecció d’útils de pastors.