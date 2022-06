Parròquia d’Encamp: Diada de Sant Romà de Vila

L’església de Sant Romà de Vila, a la parròquia d’Encamp, obrirà les portes aquest dilluns, dia 6 de juny (festivitat de Pentecosta), per celebrar la seva tradicional diada. L’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives, assistirà a la diada i beneirà la campana Jesús i Maria que es va restaurar l’any 2020 i que actualment està exposada a l’interior de l’església de Santa Eulàlia.

La benedicció es farà després de la tradicional la missa solemne i la cantada dels Goigs, que començarà a les 12 hores. Per acabar la celebració, hi haurà un aperitiu per a tots els assistents.

L’església de Sant Romà de Vila

L’església està adscrita al nucli de població de Vila i és d’estil romànic. L’edificació data del segle XIII i integra una mesa d’altar que hi havia originalment i reformada durant el segle XX. L’església és de planta molt senzilla i està rematada per un absis rectangular. El petit campanar d’espadanya acull una campana de tradició gòtica.

A l’interior de l’església trobarem la reproducció del frontal d’altar romànic que el 1922 va ingressar al Museu Nacional d’Art de Catalunya, a Barcelona. Aquest frontal d’altar és l’única mostra de pintura romànica sobre fusta que existeix a Andorra. A part és un dels pocs frontals d’altar romànics conservats íntegrament, és a dir, que encara avui en dia conserven les tres cares. A la cara fontal hi ha representada una Maiestas Domini envoltada per l’Atmetlla Mística i 8 apòstols. A les altres dues cares hi han representades L’Assumpció de la Mare de Déu i tres apòstols més. El retaule és de principis del segle XX i representa la vida del sant titular i diferents sants.