El Jove Voluntariat Lector celebra la seva 15a edició amb l’entrega de diplomes als participants

La Fundació Bomosa ha celebrat, aquest dimarts, l’acte d’entrega de diplomes als joves participants del programa Jove Voluntariat Lector, una iniciativa que aquest any arriba a la seva 15a edició, consolidant-se com un dels projectes de voluntariat juvenil amb més trajectòria del país. El projecte té com a objectiu acompanyar la gent gran i les persones en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social a través de la lectura. Mitjançant la paraula i els llibres, els joves voluntaris ofereixen temps, companyia i moments d’emoció a persones que sovint pateixen situacions de solitud no desitjada.
Al llarg d’aquests anys, el Jove Voluntariat Lector ha esdevingut molt més que una activitat de foment de la lectura. S’ha convertit en una eina de cohesió social i de connexió intergeneracional que permet als participants desenvolupar valors com l’empatia, el compromís i la solidaritat, alhora que contribueixen al benestar emocional de les persones a qui acompanyen.
Durant l’acte celebrat avui a Hive Five, la Fundació Bomosa ha volgut reconèixer la implicació, la dedicació i la sensibilitat de tots els joves que han format part d’aquesta edició, fent-los entrega d’un diploma acreditatiu de la seva participació.
Des de la Fundació Bomosa s’ha destacat la importància de continuar impulsant iniciatives que fomentin el voluntariat entre els joves i que ajudin a construir una societat més inclusiva i cohesionada. El compromís dels participants demostra que petits gestos, com compartir una estona de lectura, poden tenir un gran impacte en la vida de les persones.
El Jove Voluntariat Lector continua, així, la seva tasca amb la voluntat de seguir apropant els llibres, les històries i la companyia a aquelles persones que més ho necessiten, reafirmant el valor de la lectura com a eina de transformació social.