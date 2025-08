Reportatge: La síndrome de Mafalda, quan ens preocupa massa el futur del món

Un dibuix de Mafalda

El nom de la síndrome prové de Mafalda, la coneguda nena creada pel dibuixant argentí Quino. Mafalda és una nena intel·ligent, crítica i inconformista, profundament preocupada pels conflictes socials, la pau mundial i el destí de la humanitat. A través del seu caràcter, Quino va canalitzar una mirada lúcida i sovint irònica sobre les problemàtiques del seu temps —que, de fet, continuen sent plenament vigents. La síndrome de Mafalda es pot entendre com un conjunt d’actituds:

igual que Mafalda rebutjava la sopa com a símbol d’imposició adulta, les persones amb aquest perfil poden qüestionar profundament l’ordre establert i rebutjar els convencionalismes socials. Idealisme actiu o esgotat: algunes persones intenten transformar la seva preocupació en acció social o política, mentre que d’altres poden caure en una mena de paràlisi o cinisme, esgotades per la magnitud dels problemes globals.

La síndrome de Mafalda no és quelcom dolent sempre. De fet, pot ser un indicador d’empatia, intel·ligència crítica i consciència ètica. El risc apareix quan aquesta visió del món porta a un malestar psicològic crònic, ansietat, o sensació de buidor per no veure resultats tangibles a curt termini.