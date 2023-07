Reobre la sala del Casal de Gent Gran al Centre Cívic El Passeig

La sala del casal de la gent gran de la Seu (RàdioSeu)

La sala del Casal de Gent Gran de la Seu d’Urgell reobrirà aquest dimarts vinent, 1 d’agost, després que s’han completat les obres de rehabilitació del Centre Cívic El Passeig que s’han fet els darrers mesos. En el cas d’aquest espai concret, la reobertura arriba després de tres anys de pausa, atès que ja es va haver de tancar l’any 2020 a causa de les restriccions sanitàries per la pandèmia.

D’aquesta manera, el casal tornarà a servir d’espai de reunió diari per a molta gent gran que busca gaudir d’una estona d’esbarjo. La sala estarà oberta tots els dies de la setmana, de les vuit del matí a les nou del vespre. S’ha pensat perquè els usuaris en puguin gaudir plenament i manté la condició de sala espaiosa i amb llum natural. Els usuaris hi poden trobar la premsa diària, cartes i jocs de taula com els escacs i el dòmino, entre d’altres. També compten amb l’habitual taula de billar americà, que s’ha netejat i se n’ha canviat el pany.

La regidora de Gent Gran de l’Ajuntament de la Seu, Paqui Gómez, ha explicat que en nom del consistori volen aprofitar la reobertura de la sala per a “agrair la confiança dipositada en el nostre equip per a donar un canvi a la nostra ciutat i posicionar els ciutadans i ciutadanes del municipi en aquesta nova etapa” que, assegura, comencen “amb moltes ganes”. Segons Gómez, el seu objectiu serà “la felicitat i els somriures dels protagonistes: la gent gran”. Per això, esperen que la remodelació feta els darrers mesos tingui una bona rebuda.

En aquest sentit, la regidora posa a disposició de tota la gent gran de la ciutat un telèfon de contacte (673610684) i un correu electrònic (pgomez@aj-laseu.cat) per a qualsevol suggeriment, aportació, queixa o inquietud que puguin tenir.