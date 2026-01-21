Rècord d’empreses del país que es promocionen en una nova edició de Fitur on Andorra estrena estand

Andorra Turisme torna a ser present un any més a la Fira Internacional de Turisme de Madrid (Fitur). Es tracta d’un dels esdeveniments més prestigiosos del sector en l’àmbit global: aquest any se celebra la seva 46a edició amb la previsió de superar els 250.000 visitants i amb la participació confirmada de 160 països i 10.000 empreses del sector.
Precisament amb la voluntat d’aprofitar aquest aparador internacional, Andorra hi presenta la seva oferta turística i d’esdeveniments i ho fa estrenant estand. Situat al centre del pavelló 4, l’espai s’ha redissenyat completament per a alinear-se amb la nova campanya de promoció ‘Eleva la teva experiència’. Un concepte que juga amb l’altitud del país i amb el nivell qualitatiu de l’oferta d’Andorra, apel·lant a les emocions i buscant arribar a un públic que cerca experiències úniques.
Així doncs, el nou estand incorpora una pantalla de gran format que cobreix tot el sostre de l’espai. En ella, s’hi projecten imatges inèdites del que el país pot oferir al visitant –de l’oferta turística, d’esdeveniments, esportiva i de benestar, però també de naturalesa, cultura, art–. La voluntat és que els espectadors hagin de mirar Andorra des d’una altra perspectiva i descobreixin propostes que fins ara desconeixien.
L’estand inclou també, com és habitual, una zona de treball dedicada a les empreses del país que participen en la fira. Precisament, enguany, fins a 19 companyies s’hi han desplaçat de la mà d’Andorra Turisme, una xifra rècord fins al moment.
Aquest migdia de dimecres, coincidint amb l’obertura oficial de la fira, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha saludat i ha conversat amb totes les empreses presents i s’ha realitzat la tradicional fotografia de grup.
El Pavelló del Coneixement, principat novetat d’aquesta edició
Fitur és una de les trobades internacionals més importants del sector turístic. Amb 9 pavellons i 10.000 empreses representades, aquest any s’hi ha incorporat una vintena de països per a arribar als 160; la majoria procedents d’Àsia-Pacífic i l’Àfrica.
Una de les principals novetats d’aquesta 46a edició és la inauguració del Pavelló del Coneixement, un espai concebut com a centre estratègic amb vuit auditoris, 10 programes de conferències i més de 200 sessions i ponents.
