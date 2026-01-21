Més de 5.000 visitants ja han utilitzat eSIM Andorra per a connectar-se durant la seva estada

Bona acceptació dels visitants per l’eSIM Andorra (Andorra Telecom)

Andorra Telecom fa una valoració molt positiva del primer mes i mig de funcionament d’eSIM Andorra, el servei de connectivitat pensat específicament per als visitants del país. Des del seu llançament, a finals de novembre, més de 5.000 persones han adquirit una eSIM Andorra, fet que confirma l’interès creixent per aquest tipus de solucions.

Entre les tarifes disponibles, la tarifa de 3 dies es consolida com l’opció més demandada, seguida de la de 7 dies, un fet que reflecteix una clara adequació del producte a la durada mitjana de les estades turístiques al Principat. A més, les dades mostren que molts dels usuaris adquireixen l’eSIM abans d’arribar a Andorra, posant de manifest la importància d’oferir una solució fàcil de contractar abans d’iniciar el viatge.

Un altre dels indicadors més rellevants d’aquest primer període és l’elevada adopció del format digital: el 85% dels usuaris opta per la modalitat eSIM, mentre que només un 15% continua escollint la SIM en format físic. Aquesta dada confirma que els terminals compatibles amb eSIM tenen ja una bona penetració de mercat i s’espera que vagi a l’alça a curt termini.

“Aquest primer mes i mig confirma que l’eSIM Andorra respon a una necessitat real dels visitants, que volen arribar al país ja connectats i sense complicacions”, afirma Xavier Agulló, responsable de màrqueting i vendes d’Andorra Telecom. “A més, el servei ha millorat notablement l’experiència de client, ja que permet adquirir i activar la connectivitat de manera immediata, sense haver-se de desplaçar a una botiga per a obtenir una SIM física.”

Les primeres dades del servei confirmen l’interès creixent per la connectivitat en format digital i consoliden eSIM Andorra com una solució cada cop més utilitzada pels visitants durant la seva estada al Principat.

