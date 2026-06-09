Jocs en català: «Aprenc en positiu les lletres»

By:
On:
In: Jocs en català
Capsa del joc "Aprenc en positiu les lletres" (Gencat.cat)
Capsa del joc «Aprenc en positiu les lletres» (Gencat.cat)

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: «Aprenc en positiu les lletres».

Joc manipulatiu per a descobrir i experimentar la lectoescriptura. El material de la caixa permet: familiaritzar-se amb els sons de l’idioma, identificar i reconèixer les lletres de l’abecedari, practicar el traç amb el dit, relacionar imatges i paraules, començar a escriure en majúscules i minúscules, practicar l’escriptura associant la paraula amb la il·lustració, relacionar cada paraula amb el nombre de síl·labes i jugar amb les paraules i les lletres. «Aprenc en positiu les lletres» és un joc recomanat entre els 4 i 7 anys. El seu fabricant és Diset.



Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística

[do_widget id=category-posts-pro-64]