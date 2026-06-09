Jocs en català: «Aprenc en positiu les lletres»

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: «Aprenc en positiu les lletres».
Joc manipulatiu per a descobrir i experimentar la lectoescriptura. El material de la caixa permet: familiaritzar-se amb els sons de l’idioma, identificar i reconèixer les lletres de l’abecedari, practicar el traç amb el dit, relacionar imatges i paraules, començar a escriure en majúscules i minúscules, practicar l’escriptura associant la paraula amb la il·lustració, relacionar cada paraula amb el nombre de síl·labes i jugar amb les paraules i les lletres. «Aprenc en positiu les lletres» és un joc recomanat entre els 4 i 7 anys. El seu fabricant és Diset.
Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística