La Seu d’Urgell corona els campions d’Andorra de triatló

Més de 50 triatletes vinguts d’Andorra, Catalunya i València van participar aquest diumenge en la primera triatló de la Seu d’Urgell, que també va servir per a coronar els primers campions d’Andorra de triatló. L’esdeveniment es va realitzar al Parc Olímpic del Segre i va constar de dues curses, iniciant-se la primera a les 9h en distància Sprint (750 m nedant, 20 km de bici i 5 km corrent).
En aquesta distància la classificació en categoria masculina va ser:
- Carlos Mejía Gallego
- Máximo Sánchez Lopez
- Matías Pastorino
Tots tres del Club Triatló Serradells.
En categoria femenina la classificació va ser:
- Clàudia Herrera Comellas, del Club Triatló Andorra
- Anna Albalat, d’Andona
- Núria Noguera Figueras, com a independent
A les 11h s’iniciava la Triatló jove en distància Super Sprint (325 m nedant, 10km de bici i 2,5 km corrent). En categoria masculina la victòria va ser per Roc Caubet Fresno i en categoria femenina per Maria Gallego Aguila.
El lliurament dels premis va anar a càrrec de l’alcalde i la regidora d’esports de l’Ajuntament de la Seu, i de la presidenta de la Federació Andorrana de Triatló. En aquest acte es van lliurar les armilles que coronen als esportistes campions d’Andorra de Triatló:
Carlos Mejía Gallego en categoria sènior masculí
Lydia Cachafeiro Duch, categoria sènior femení
Stéphane Sebah en categoria màster masculí
Roc Caubet Fresno en categoria jove masculí
Des de la Federació Andorrana de Triatló es vol agrair el suport de l’Ajuntament de la Seu i del Parc Olímpic del Segre per facilitar la realització d’aquest esdeveniment, i del departament d’esports del Govern d’Andorra per impulsar un esport molt arrelat al país, tan en nombre de practicants, com en esdeveniments que s’han anat realitzant els darrers anys.
També es vol agrair als voluntaris i patrocinadors presents a l’esdeveniment sense els quals no es podria fer una acció d’aquest tipus.