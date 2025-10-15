Quins peixos puc tenir a l’aquari?

By:
On:
In: Mascotes
Un aquari ple de peixos petits (Freepik)
Un aquari ple de peixos petits (Freepik)

A l’hora d’iniciar-se en el món de l’aquariofília cal conèixer els diferents tipus de peixos que es poden trobar a les botigues especialitzades. En el següent article en donem a conèixer uns quants. Tots ells, cal tenir-ho en compte, sempre requeriran la màxima atenció i cura dels seus propietaris per a preservar el seu bon estat de salut.

Vivípars

Són els peixos més fàcils de mantenir i reproduir.

• Guppys: els mascles i les femelles es distingeixen perquè els primers tenen més colors. Poden criar cada mes.

• Platys: els mascles i les femelles tenen contactes sexuals de forma molt freqüent i poden produir entre 30 i 75 larves cada mes.

• Mollys: aquests peixos d’aigua marina viuen millor en solitari en aigua alcalina i dura.

• Tetres: són molt resistents, els agrada viure en grups i tenen un gran sentit de l’oïda.

• Barbs: són peixos de colors que prefereixen viure en grups i sempre estan en moviment.



Cíclids

Els cíclids nans acostumen a fer menys de 10 cm de longitud i la majoria són peixos pacífics.

• Peix arc iris i gobys: són peixos de colors, fàcils de fer criar i de mantenir, que viuen en aigua freda.

• Bettes: sovint els mascles es barallen entre ells o amb femelles que no estan a punt per a aparellar-se i cal aïllar-los.

• Goldfish o peixos daurats: són peixos resistents que viuen en aigua freda. 

• Peixos gat: tenen bigotis i uns ulls molt petits, perquè són nocturns. Són bons carronyers.



Per Tot Sant Cugat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]