Quins peixos puc tenir a l’aquari?

A l’hora d’iniciar-se en el món de l’aquariofília cal conèixer els diferents tipus de peixos que es poden trobar a les botigues especialitzades. En el següent article en donem a conèixer uns quants. Tots ells, cal tenir-ho en compte, sempre requeriran la màxima atenció i cura dels seus propietaris per a preservar el seu bon estat de salut.
Vivípars
Són els peixos més fàcils de mantenir i reproduir.
• Guppys: els mascles i les femelles es distingeixen perquè els primers tenen més colors. Poden criar cada mes.
• Platys: els mascles i les femelles tenen contactes sexuals de forma molt freqüent i poden produir entre 30 i 75 larves cada mes.
• Mollys: aquests peixos d’aigua marina viuen millor en solitari en aigua alcalina i dura.
• Tetres: són molt resistents, els agrada viure en grups i tenen un gran sentit de l’oïda.
• Barbs: són peixos de colors que prefereixen viure en grups i sempre estan en moviment.
Cíclids
Els cíclids nans acostumen a fer menys de 10 cm de longitud i la majoria són peixos pacífics.
• Peix arc iris i gobys: són peixos de colors, fàcils de fer criar i de mantenir, que viuen en aigua freda.
• Bettes: sovint els mascles es barallen entre ells o amb femelles que no estan a punt per a aparellar-se i cal aïllar-los.
• Goldfish o peixos daurats: són peixos resistents que viuen en aigua freda.
• Peixos gat: tenen bigotis i uns ulls molt petits, perquè són nocturns. Són bons carronyers.
