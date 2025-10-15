Fa 79 anys naixia Michael Carpenter (The Carpenters)

Un 15 d’octubre de 1946, ara fa tot just 79 anys, arribava al món, Richard Carpenter, a New Haven, Connecticut (Estats Units). Va ser vocalista, pianista i compositor de l’exquisit duet de pop The Carpenters. Un duet que formava al costat de la seva germana Karen. La seva unió prometia però, entre germans, mai se sap com pot acabar un vincle.
Ambdós músics van gravar per primera vegada el 1969, però, malauradament, es van acabar separant després de llargues desavinences. La dissolució de la parella musical va arribar l’any 1981.
