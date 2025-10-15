Discutir no sempre és la millor opció

Qualsevol discussió comporta una despesa energètica i, això, vindria a ser la despesa emocional. Funciona igual que la borsa de valors, només que aquí invertim les emocions, com per exemple: invertim la ràbia o l’alegria i ens dona els seus beneficis. Podem sentir calma o eufòria, però, s’ha de tenir en compte que és bidireccional, funciona de la mateixa manera per a l’altra part, només que en sentit oposat. És a dir, si a nosaltres ens genera benestar, a ella, li genera malestar i, per això mateix, hem de vigilar molt amb qui comencem una discussió atès que podem malgastar l’energia perquè, moltes vegades, l’altra part discuteix per qualsevol cosa, només per a tenir la raó.
I, a més a més, l’objectiu d’entrar en una discussió sempre ha de ser sortir beneficiats, si no, no té sentit deixar-hi l’energia, per tant, primer hem de qüestionar-nos què tenim a perdre o a guanyar. Per exemple, si ens volen prendre un dret, és clar que discutirem, o de la mateixa manera, si veiem que discutint guanyem algun benefici extra, també ho farem. La qüestió és no gastar l’energia estèrilment, que no ens aporti cap benefici, perquè pot evaporar-se o que se la quedi l’altra part. Ella està interessada a discutir pel motiu que sigui i s’esforça a endinsar-nos en la discussió, però a nosaltres no ens beneficia de cap de les maneres, així doncs, no té sentit entrar-hi.
Per això mateix, és vital saber quan discutir donat que, podem acabar esgotats mentalment, és a dir, metafòricament parlant, ens quedem sense diners perquè hem fet una mala inversió econòmica. Les emocions invertides no han fet aparèixer els sentiments desitjats i, malauradament, el malestar s’apodera del nostre estat anímic i, aquest, va destruint poc a poc tot l’organisme, els mals de cap, l’insomni i l’ansietat acaben formant part de la nostra personalitat, estem pagant un preu molt elevat per un benefici inexistent. Estem dedicant una part de les nostres vint-i-quatre hores a algú que no ens les agraeix o que, simplement, no les té en compte.
