Què és la hipotensió?

La hipotensió és un estat mèdic en què la pressió arterial d’una persona és més baixa del que es considera normal o saludable per al seu cos, sent els nivells normals de pressió al voltant de 120/80 mm Hg. La hipotensió es considera quan la pressió arterial és consistentment inferior a aproximadament 90/60 mm Hg. No obstant això, aquests valors poden variar lleugerament d’una persona a una altra i dependre de diversos factors, com l’edat, el sexe i la salut general.

Hi ha diversos tipus d’hipotensió, incloent-hi:

1. Hipotensió arterial crònica: És quan una persona té una pressió arterial baixa de manera constant. Això pot ser causat per diversos factors, com problemes de salut subjacents, com ara problemes cardíacs, endocrins o neurològics, o simplement ser una característica individual.

2. Hipotensió postural o ortostàtica: Succeeix quan la pressió arterial disminueix de manera significativa quan una persona passa d’estar asseguda o ajaguda a estar dempeus. Això pot provocar símptomes com marejos, confusió o desmai.

3. Hipotensió aguda: És una disminució ràpida de la pressió arterial que pot ser provocada per diverses causes, com pèrdua important de líquids (deshidratació), infeccions greus, reaccions al·lèrgiques o altres factors mèdics urgents.

Els símptomes de la hipotensió poden incloure marejos, debilitat, confusió, desmai, fatiga i, en casos greus, xoc. El tractament dependrà de la causa subjacent de la hipotensió i pot incloure l’ajustament de medicaments, l’augment de la ingesta de líquids o canvis a la dieta. Si s’experimenten símptomes greus d’hipotensió o si aquesta persisteix, és crucial buscar atenció mèdica immediata, ja que pot ser un signe de problemes de salut seriosos.