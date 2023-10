Cartell amb propostes de tardor del Comú d’Encamp (Comú)

El Comú d’Encamp amplia l’oferta turística de tardor amb rutes guiades i vies ferrades a diferents espais naturals d’Encamp i del Pas de la Casa. Les activitats comptaran amb guies especialitzats i es podran desenvolupar des del 7 d’octubre fins l’1 de novembre.

Nino Marot, conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, ha explicat que “les rutes de tardor amplien l’oferta turística d’Encamp i el Pas de la Casa amb l’objectiu de gaudir de la muntanya amb un guiatge professional que aporti un valor afegit a l’experiència turística”.

La iniciativa, promoguda des del departament de Turisme del Comú d’Encamp, pretén apropar el patrimoni natural de la parròquia tant a ciutadans com a visitants a través de sortides en grup que, alhora, fomenten l’esport a l’aire lliure.

En total, el programa compta amb set rutes guiades i tres itineraris de vies ferrades, amb diferents sessions en cadascuna d’elles. En concret, es podrà visitar Les Tres Fronteres, el Tomb de les Neres, Ensagents, el Cap dels Agols, els Orris, l’estany Moreno, l’Alt del Griu, els Clots de l’Aspra, el coll dels Isards i el Bony d’Envalira.

Els recorreguts han estat pensats per a diferents nivells, proposant quatre activitats de nivell fàcil (per a poder-los fer en família), quatre de nivell mitjà i dos de nivell difícil (aquests darrers ja per a gent més experimentada).

El detall dels recorreguts, les especificitats de cada ruta i el material obligatori i opcional que cal portar es poden consultar a encamp.ad o comuencamp.ad.

Les activitats compten amb aforament limitat, per aquest motiu, és necessari fer reserva prèvia a les oficines de Turisme d’Encamp (+376 731 000) o del Pas de la Casa (+376 755 100).

El cost de cada sortida és de 5 euros i el punt de trobada per a iniciar les rutes o vies ferrades serà davant de les oficines de Turisme.





FULLETÓ DE LES RUTES GUIADES I VIES FERRADES DE TARDOR A ENCAMP I AL PAS DE LA CASA