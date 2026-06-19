Andorra i Bulgària signen un conveni per a evitar la doble imposició

El ministre de Finances, Ramon Lladós, i el seu homòleg búlgar, Galab Donev, han signat aquesta tarda de divendres un conveni per a evitar la doble imposició (CDI) entre els dos països. El CDI és resultat dels contactes i treballs mantinguts entre les autoritats competents d’ambdós països durant els darrers anys, culminats amb les negociacions tècniques desenvolupades durant el 2026. Així mateix, el CDI rubricat avui reforça la xarxa d’acords fiscals internacionals d’Andorra, afavoreix la seguretat jurídica per als operadors econòmics i contribueix a facilitar les relacions econòmiques i les inversions entre Andorra i Bulgària, d’acord amb els estàndards internacionals de transparència i cooperació fiscal.
La rúbrica del CDI s’ha materialitzat a Varna, Bulgària, on també s’ha celebrat la reunió anual de la circumscripció del Fons Monetari Internacional (FMI) de la qual en Andorra n’és membre. El ministre de Finances, Ramon Lladós ha encapçalat la delegació andorrana, juntament amb la Secretària d’Estat d’Afers Finances Internacionals, Lorena Jordana, i el director general de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), David Cerqueda.
Aquesta reunió ha tingut com a tema principal “Transformar la incertesa en l’oportunitat de llarg termini” i s’ha estructurat en tres sessions plenàries celebrades avui, al voltant de les següents temàtiques: la resiliència macroeconòmica i financera en un entorn global incert i fragmentat; el paper de la digitalització en el suport al creixement de la productivitat i l’enfortiment del rendiment del sector públic; i el reposicionament dins de les cadenes de valor europees i mundials.
L’assistència d’Andorra a la reunió anual de la circumscripció del FMI ha tingut lloc una setmana després de la visita que fa fer al Principat la directora gerent d’aquest organisme, Kristalina Georgieva. La mandatària va destacar els avenços d’Andorra des de la seva adhesió a l’organisme el 2020, especialment en el reforç de la capacitat institucional i de les estadístiques macroeconòmiques, i ha evidenciat la consolidació de les relacions d’Andorra amb els organismes internacionals i el seu posicionament com a actor plenament integrat en la governança econòmica global.