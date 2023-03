Puig, tercer al paral·lel de les Finals de la Copa d’Europa

L’esquiador Roger Puig a la sortida de la cursa paral·lel (FAE)

Les Finals de la Copa d’Europa estava previst que comencessin ahir dimecres amb la celebració del supergegant i amb Roger Puig a la sortida, però la calor que està fent a Fageralm Forstau (Àustria) va obligar a suspendre la carrera i deixar el primer dia de competició per avui dijous, amb el paral·lel, en el qual l’esquiador andorrà de para esquí ha estat tercer.

Tot i les dificultats a la pista, finalment, i després de molt de debat, s’ha pogut competir. En principi s’anaven a fer unes qualificacions i, d’aquests cronos, fer la classificació final, però després l’organització ha vist que, salant la pista, aquesta aguantava, i finalment s’han fet els enfrontaments paral·lels.

Roger Puig ha anant superant fases en una jornada molt complicada físicament per l’estat de la neu. Amb tot, l’andorrà ha arribat a l’small final, on s’ha imposat sobre l’austríac Nico Pajantschitsch i ha acabat, per tant, en tercera posició de la competició d’avui.

Les Finals a Fageralm Forstau continuen demà divendres amb el gegant, i es tancaran el dissabte amb l’eslàlom. Demà, a més, serà la cerimònia de premis de la cursa paral·lel d’avui.