El Servei Meteorològic d’Andorra i el de Catalunya signen un acord de col·laboració

La signatura de l’acord entre els serveis meteorològics de Catalunya i Andorra ha tingut lloc a Barcelona (SFGA)

En el marc del Dia Mundial de la Meteorologia, el Servei Meteorològic Nacional d’Andorra i el Servei Meteorològic de Catalunya han signat un acord de col·laboració per a formalitzar de forma oficial el marc global de col·laboració en els àmbits tècnics i tecnològics, d’intercanvi d’experiències, de dades i d’informació.

La col·laboració en matèria de meteorologia i climatologia entre administracions veïnes és primordial per al compliment de les missions dels Serveis Meteorològics, per això, s’impulsa aquest acord entre Catalunya i Andorra. L’acord de col·laboració té l’objectiu de formalitzar les bones relacions ja existents fins a la data, i impulsar un marc idoni per a l’intercanvi d’informació, de coneixement i de serveis per al desenvolupament de les tasques dels dos organismes.

L’acord estableix línies d’actuació al voltant de l’observació, de la predicció, de la vigilància, dels serveis climàtics i del canvi climàtic. En concret es col·laborarà en el seguiment de les situacions meteorològiques que tenen un gran impacte en la seguretat de les persones i en el territori, treballant al voltant de la predicció operativa i de les prediccions automàtiques d’alta resolució. En l’àmbit de climatologia les tasques conjuntes permetran seguir avançant en desenvolupar serveis climàtics a usuaris i clients, així com en l’estudi del canvi climàtic tenint present la recuperació de sèries climàtiques, la generació de cartografia i d’índex climàtics.

Un dels principals punts de l’acord és l’intercanvi de dades meteorològiques i climàtiques de les estacions manuals i de les estacions automàtiques que permetran completar la informació de les xarxes pròpies, i que es complementaran amb dades procedents d’altres sistemes d’observació i de teledetecció. Destacar també l’intercanvi d’experiències, en especial, pel que fa a la formació, a la capacitació i a la transferència de coneixement.