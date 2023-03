Cande Moreno, 2a al descens dels Nacionals de França i millora de punts FIS

L’esquiadora andorrana, Cande Moreno (Alain Grosclaude Agence Zoom)

Avui dijous s’ha celebrat a Les Orres (França) la segona jornada dels Campionats de França amb la participació de Cande Moreno i Jordina Caminal al descens dels Nacionals, on Moreno ha estat segona amb 24.28 punts FIS i Caminal 13a.

Cande Moreno (dorsal 7) ha assolit avui el segon lloc del descens dels Nacionals francesos amb un temps de 1.23.31, a només 0.06 de la guanyadora, la francesa Anouck Errard (1.23.22). Ha tancat el podi de la cursa la també francesa Garance Meyer, amb 1.23.88, a 0.66 d’Errard.

L’esquiadora andorrana marcava el tercer temps al primer intermedi, mentre que al segon era el segon crono. A la part final, passava la setena i finalment a meta ha tancat la cursa amb aquesta segona posició definitiva.





Millora de punts FIS

Amb la cursa d’avui dijous, Moreno ha marcat 24.28 punts FIS, que milloren els actuals 27.29 i que faran mitja amb els 27.07 que va obtenir a la Copa del Món de Kvitfjell (Noruega) el passat 4 de març, quan va acabar 25è a la cursa.





Caminal, bon rendiment

Igualment, Jordina Caminal (dorsal 20) ha estat avui 13a amb 1.26.21, a 2.99 de la guanyadora. L’andorrana marcava el 20è temps al primer parcial, per a millorar després amb el 12è crono i, abans de meta, fer el 14è temps. Caminal, tot i no millorar punts FIS, s’ha quedat molt a prop dels seus actuals 66.57, amb els 67.84 que ha marcat avui.

Després d’aquest descens s’ha fet un segon, en aquest cas cursa FIS, en el qual Jordina Caminal ha estat 15a amb 1.26.66, a 3.41 de la guanyadora, la francesa Tifany Roux (1.23.25). Cande Moreno, per la seva part, no ha sortit a aquest descens per a descansar i preparar bé les curses de demà divendres.

Demà, altres dos supergegants: un serà dels Nacionals i, l’altre, FIS.