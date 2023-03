Puig tanca el gegant de Copa d’Europa en tercera posició i segueix amb opcions de guanyar l’overall

Roger Puig, primer per la dreta (FAE)

Les Finals de la Copa d’Europa de Fageralm Forstau (Àustria) han celebrat aquest divendres el gegant amb Roger Puig, que ha aconseguit la tercera posició. L’andorrà és líder de l’overall quan només resta la cursa d’eslàlom d’aquest dissabte.

Roger Puig ha marcat el millor temps a la primera mànega, per davant dels austríacs Markus Salcher i Nico Pajantschitsch. A la segona mànega, però, “un parell de portes brutes l’han fet perdre el suficient per a baixar la posició”, segons han explicat des de l’staff de Puig. Al final, per tant, l’andorrà ha finalitzat en la 3a posició. D’aquesta manera, Roger Puig ha tancat la Copa d’Europa de gegant en quarta posició.





És primer a l’overall

Aquest dissabte es disputa l’eslàlom per a finalitzar la Copa d’Europa, en la qual l’andorrà està lluitant per a aconseguir l’overall. L’andorrà és líder amb 445 punts, pels 365 que suma l’austríac Pajantschitsch i 304 del noruec Marcus Nilsson.

Classificació: https://db.ipc-services.org/fpdms/web/points/as/pdf/season/W22/category/1/type/EC