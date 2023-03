Associació Handball School: Una lluita sense fi per a combatre el càncer en edat infantil

Les xocolatades també serveixen per a lluitar contra el càncer infantil (Associació Handball School)

L’Associació Handball School ha organitzat aquest divendres una xocolatada d’handbol solidària a l’escola francesa de la Massana, amb l’objectiu de recaptar fons per a la investigació del càncer infantil. L’esdeveniment s’ha celebrat per la tarda, a la sortida de l’escola, i ha comptat amb la participació de nombrosos alumnes i famílies de la comunitat escolar.

Durant la xocolatada, els assistents han pogut gaudir d’un taller d’handbol. A més a més, s’han servit

xocolata i coca per a tots els assistents, que han col·laborat amb la iniciativa comprant la polsera solidaria.

El resultat de la jornada ha estat molt positiu. Gràcies a la participació de tots els assistents, s’ha aconseguit recaptar la quantitat de 505 euros, que seran destinats a la Fundació de l’Hospital Sant Joan de Déu per a la investigació del càncer infantil i els programes socials de Handball School.

L’Associació Handball School vol agrair la implicació de l’Associació de Pares i Mares de l’escola, els alumnes, famílies i col·laboradors que han fet possible aquesta iniciativa solidària. Així mateix, “desitgem que aquesta activitat serveixi per a conscienciar la societat de la importància de la investigació per a la cura del càncer infantil”, manifesten des de l’associació.

Handball School manté el seu compromís en la lluita contra el càncer infantil i continuarà treballant per a promoure valors com la solidaritat i l’esportivitat.