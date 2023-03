Mario da Cruz en una imatge espectacular (Michel Cottin / Agence Zoom)

El rider andorrà, Mario da Cruz, viatja a Àustria per a competir a un cursa júnior, com a prèvia d’un dels plats forts de la temporada per a ell, com seran els Campionats del Món Júnior que se celebren a Itàlia la pròxima setmana.

Da Cruz competirà aquest dissabte 25 de març a la cursa de Gargellen, a Àustria. Després, viatjarà a Passo San Pellegrino, Itàlia, on estan previstos els Campionats del Món júnior. La competició mundialista tindrà dues jornades, el dijous 30 i el divendres 31 de març.