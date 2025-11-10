El Consell General ha publicat el Llibre III de les Actes del Consell General de les Valls d’Andorra, que compren entre l’any 1682 i el 1744. El document ja es pot consultar en línia, i s’afegeix als Llibres I i II, que es van finalitzar l’any passat i a mitjans d’aquest any, respectivament. En aquest volum, igual que al Llibre II, es troba la relació de cònsols i consellers que van formar part del Consell General, a més del nom dels síndics i del secretari en diverses ocasions. A més, en aquestes llistes també s’indiquen el nombre de sessions a les quals van assistir, per a determinar-ne la remuneració.
Al tercer volum també es pot trobar com el Consell General, més enllà de la representació parlamentària, exercia les funcions d’un veritable executiu amb competències en matèria d’abastiment de cereals i sal, taxació dels preus del pa i del vi, manteniment de les vies públiques, delimitació dels termes parroquials o la regulació de la caça. A més, apareixen conflictes amb els països veïns relacionats amb el cultiu i el contraban de tabac, i s’hi documenta com alguns andorrans foren condemnats a galeres o desterrats. També detalla el protocol que s’havia de seguir amb motiu de la vinguda del bisbe a Andorra.
El Llibre III presenta una cronologia molt acurada, amb molt poques interrupcions, i amb gran quantitat d’informació. De fet, l’arxiu de la transcripció compta amb més de vuit-centes pàgines que inclouen, a banda dels acords del Consell General, seixanta-quatre documents de temàtica molt variada. D’aquests, destaquen els llibres de fallits que són petits reculls de cots i recots derivats de la imposició de sancions. Aquests comencen l’any 1720 i s’estenen fins al 1730, amb alguns exemples dels anys 1741 i 1742.
Enllaços:
Introducció al Llibre III de les Actes