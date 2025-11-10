Publicat el Llibre III de les Actes del Consell General de les Valls d’Andorra

El Llibre III de les Actes del Consell General de les Valls d’Andorra (Consell General)

El Consell General ha publicat el Llibre III de les Actes del Consell General de les Valls d’Andorra, que compren entre l’any 1682 i el 1744. El document ja es pot consultar en línia, i s’afegeix als Llibres I i II, que es van finalitzar l’any passat i a mitjans d’aquest any, respectivament. En aquest volum, igual que al Llibre II, es troba la relació de cònsols i consellers que van formar part del Consell General, a més del nom dels síndics i del secretari en diverses ocasions. A més, en aquestes llistes també s’indiquen el nombre de sessions a les quals van assistir, per a determinar-ne la remuneració.

Al tercer volum també es pot trobar com el Consell General, més enllà de la representació parlamentària, exercia les funcions d’un veritable executiu amb competències en matèria d’abastiment de cereals i sal, taxació dels preus del pa i del vi, manteniment de les vies públiques, delimitació dels termes parroquials o la regulació de la caça. A més, apareixen conflictes amb els països veïns relacionats amb el cultiu i el contraban de tabac, i s’hi documenta com alguns andorrans foren condemnats a galeres o desterrats. També detalla el protocol que s’havia de seguir amb motiu de la vinguda del bisbe a Andorra.

El Llibre III presenta una cronologia molt acurada, amb molt poques interrupcions, i amb gran quantitat d’informació. De fet, l’arxiu de la transcripció compta amb més de vuit-centes pàgines que inclouen, a banda dels acords del Consell General, seixanta-quatre documents de temàtica molt variada. D’aquests, destaquen els llibres de fallits que són petits reculls de cots i recots derivats de la imposició de sancions. Aquests comencen l’any 1720 i s’estenen fins al 1730, amb alguns exemples dels anys 1741 i 1742.



