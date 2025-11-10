Joan Vinyes supera els 300 ral·lis i tanca la temporada 2025 amb un meritori 8è lloc al Rallye de la Nucía (Alacant)

Joan Vinyes va tenir un cap de setmana de contrastos en la seva participació en el Rallye de la Nucía (Alacant) puntuable per al supercampionat d’Espanya de ral·lis (SCER), prova d’asfalt que va tancar la temporada de ral·lis tant pel que fa al certamen estatal, com al calendari de Joan Vinyes aquesta temporada 2025 amb el suport d’Auto Centre Principat d’Andorra.
Una de les principals novetats en aquest Rallye de la Nucía va ser el canvi forçós de copilot. Jordi Mercader, l’acompanyant habitual de Joan Vinyes a les competicions de ral·lis, dies abans de la prova va patir una lesió a la cama mentre practicava ciclisme de muntanya que li va impedir poder ser al costat de Vinyes a terres alacantines. Per a aquest prova, el seient de la dreta del Hyundai i20 el va ocupar Alejandro López (Jandrín), recentment proclamat campió d’Espanya de ral·li de terra al costat de Gil Membrado.
Joan Vinyes al Rallye de la Nucía va superar la barrera dels 300 ral·lis en la seva trajectòria esportiva. El seu debut va ser amb un Citroën AX al Ral·li d’Andorra el 1989. Sobre el canvi de copilot, Vinyes comentava: “ha estat una bona experiència. Mai a la vida en aquests més de 30 anys de ral·lis havia escoltat les notes en castellà. La veritat és que en Jandrin és molt bo i m’ho ha fet molt fàcil. El treball que ha fet durant tot el ral·li ha estat impecable i ens hem entès molt bé. Hem anat ràpids i només els problemes amb el turbo als tres últims trams de la primera etapa ens va restar opcions d’estar més endavant al final del ral·li”.
El Rallye de la Nucía va tenir un total de 643,19 km de recorregut, dels quals 161,24 km van correspondre als trams de competició, un total de 12, distribuïts en 2 etapes disputades a la jornada del divendres i el dissabte. Precisament va ser en els tres darrers trams de la primera etapa, en els quals els problemes de turbo en el cotxe de Vinyes-Jandrin, els van fer perdre contacte amb el grup capdavanter. A la segona etapa, després del treball de l’equip R-Tecnology, Vinyes-Jandrin van tornar a estar en els llocs capdavanters i poder signar a la fi del ral·li, la vuitena posició absoluta.
Classificació final Rallye de la Nucía (SCER)
|Cl.
|Pilot-copilot
|Vehicle
|Temps
|1
|Javier Pardo / David de la Puente
|Skoda Fabia RS Rally2
|1:39:23.3
|2
|Ivan Ares / Adrián Pérez
|Toyota GR Yaris Rally2
|1:39:28.3
|8
|Joan Vinyes-Alejandro López
|Hyundai i20N Rally2
|1:48:04.2