Llibertat provisional per a Sarkozy

L’expresident de França i excopríncep d’Andorra, Nicolas Sarkozy, ha quedat en llibertat condicional després de passar gairebé tres setmanes a la presó. La Justícia francesa l’havia condemnat a 5 anys de presó per associació il·lícita en el marc del cas del finançament libi de la seva campanya presidencial de l’any 2007.
Segons les condicions imposades pel tribunal, Sarkozy no pot sortir del país ni mantenir contacte amb testimonis relacionats amb la causa mentre duri la seva llibertat vigilada, tal com ha publicat AndorraDifusió aquest dilluns.
1 comentari
Your writing is like a breath of fresh air in the often stale world of online content. Your unique perspective and engaging style set you apart from the crowd. Thank you for sharing your talents with us.