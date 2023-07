Prou mentides respecte a la mobilitat elèctrica

Francesc Mauri

El 90% de les emissions mundials de gasos d’efecte hivernacle provenen de la crema de combustibles fòssils: Gas, carbó i petroli. El 27% ve de la fabricació d’electricitat d’aquesta forma bruta, el 18% de la indústria, el 17% dels processos d’extracció, mineria, transport i refinament d’aquests tres productes. El 14% correspon al transport. D’aquest 14%, el 74% transport terrestre, 14% marítim i el 7% aviació.

La mobilitat elèctrica ajudarà a una reducció mundial molt gran i de forma relativament ràpida i contribuirà a una reducció del 14% global pel transport i del 17% dels processos relacionats amb producció i comerç del petroli i gas.

Hi ha però un interès de fer sortir de la carretera el canvi de mobilitat. Les grans indústries planetàries de l’automòbil tradicional de combustió volen munyir la vaca fins al final.

Com és que ningú qüestiona els 8.000 milions de bateries de mòbil i si les del cotxe? Doncs perquè la telefonia mòbil és nova, tot funciona així i és “perfecte”. La del cotxe, fer el canvi en les velles estructures de combustió és molt car i farragós.

– Les bateries dels cotxes tenen una garantia, segons fabricants, de 8 a 10 anys o, entre 150 i 240.000 quilòmetres.

– Es considera que una bateria, com a molt, baixarà al 70% de rendiment quan faci 400.000 km.

– Les bateries de liti tenen els dies comptats. El present i el futur immediat ja és de les de sodi. Material molt abundant.

– Les bateries es reciclen o tenen una segona vida per a estalviar dins dels pisos i cases.

– Un motor de combustió dedica, de cada 100 unitats d’energia, només 30 a moure el vehicle i 70 es llencen. L’elèctric llença 10 i n’aprofita 90.

– Una marca americana de cotxe ja no té cap manteniment els 2 primers anys, sense límit de km. El cotxe més barat d’aquesta marca té 500 km d’autonomia, 300 CV, no fa soroll i no contamina. Ja val menys que un Golf o un Ford o Seat gamma mitja, ja que han abaixat el preu a dotze mil euros.

– Fer 500 km amb la tarifa elèctrica a casa més barata del mercat i carregant de nit val 3 euros exactes.

No hi ha color.