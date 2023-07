Aconsegueix que el pentinat que desitges aguanti molt temps

Un pentinat en el qual s’ha usat laca (Llongueras)

El cabell és un element fonamental per a la bellesa i cada vegada ens preocupem més per lluir un cabell lluminós i sa. Per això li oferim totes les cures que necessita perquè llueixi brillant. Un altre dels passos fonamentals és el pentinat. És imprescindible tenir un bon tall, senzill de mantenir i utilitzar els productes de styling adequats per a aconseguir aquest pentinat que desitges. T’ajudem a aconseguir-ho amb l’ajuda dels professionals de Llongueras i alguns productes que no et poden faltar.

Els experts de Llongueras ens expliquen que “a més de dominar la teva rutina de cura capil·lar, és fonamental que sàpigues quin producte de styling és l’adequat per al pentinat que cerques i com aplicar-lo adequadament per a aconseguir l’efecte que desitges”.

Encara que avui dia disposem d’una gran varietat de productes per a aconseguir el pentinat que volem, la laca continua sent un clàssic imprescindible per al styling del cabell. La seva principal funció és la fixació del pentinat i, ja que dediquem un temps considerable a pentinar-nos, és lògic que vulguem que ens aguanti tot el dia (o la nit).

Si tries la laca adequada, i l’uses correctament, aconseguiràs diferents acabats, lluir una cabellera més voluminosa o aportar un extra de lluentor.

Independentment de si tens un cabell rebel o no, si realment el que vols és que el teu pentinat es mantingui intacte durant més hores, la laca de fixació forta és la teva millor opció. En canvi, si vols lluir un look més natural i amb més moviment hauries d’optar per una que tingui una fixació suau.





Consells per a aconseguir el pentinat que desitges usant bé la laca

La majoria de les persones no saben utilitzar aquest producte capil·lar correctament, però una vegada que coneguis aquests trucs de Llongueras, no podràs prescindir d’aquest clàssic per al pentinat:

– Abans de començar, realitza una petita polvorització a l’aire per a assegurar-te que el filtre no estigui obstruït.

– Aplica la laca en moviments circulars i, almenys, a 30 cm de distància del teu cabell per a no danyar el teu cabell i evitar l’atapeïment.

– Aconsegueix més volum, inclina el cap cap endavant i aplica la laca des de l’arrel a les puntes. Després col·loca el cabell com desitgis i vaporitza’l per a mantenir-lo al teu gust.

– Evita l’efecte frizz, aplica la laca en una pinta de pues fines i usa’l per a pentinar la teva cabellera.

– Doma els cabells rebels, tira’t una mica de producte a les mans i utilitza els dits per a col·locar aquests pèls com desitgis.

– Si el que cerques és fixar un pentinat ondulat aconseguit amb l’ajuda d’una arrissador, aplica una laca suau abans de començar a crear l’ona amb l’arrissador.





Per bellezactiva.com