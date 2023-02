Cura de la roba blanca perquè no s’enfosqueixi

Roba blanca doblegada (iStock)

La clau per a cuidar la roba blanca perquè sempre llueixi blanca, és tenir algunes cures en el seu tractament. Si no, va perdent la blancor i llueix groguenca. És essencial rentar la roba blanca amb peces del mateix color.

L’ús del desodorant i perfum ha de limitar-se a la pell, aplicar-los en les peces, les taca. Quan t’arregles, aplica els teus productes de bellesa abans de col·locar la teva peça, esperant que s’assequi en la pell.

La roba blanca ha d’estendre’s sempre al sol, perquè els raigs UV ajuden al fet que la mateixa mantingui la seva tonalitat. Així que en rentar la teva roba blanca, estén-la on pugui rebre la quantitat més gran de sol. A diferència de la roba de color, això manté la seva aparença.

Pots ajudar-te amb la teva roba blanca, substituint l’ús del suavitzant per vinagre blanc. I pots també utilitzar en el cicle de rentada una culleradeta de bicarbonat. El bicarbonat té comprovades propietats de blanqueig per a la roba blanca. Encara que és tan eficaç, que es pot usar en roba de color.

També sol contribuir al deteriorament de la roba blanca l’aigua de rentada. Vigila que aquesta sigui molt clara, perquè l’aigua que té residus taca la roba. No facis servir productes de neteja que tenen molts químics, perquè perjudiquen els teixits. I no guardis per molt de temps la teva roba blanca. Quan no s’usa sovint, i roman en l’armari guardada, adquireix un color groc.





Per Decoracion2.com