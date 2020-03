El ministre Portaveu ha fet referència als diferents registres que s’han engegat des del web del Govern durant la crisi sanitària de la COVID-19 al Principat, i que busquen tenir un control més acurat de diferents sectors. Així, Jover ha indicat que “647 empreses i autònoms ja s’han posat en contacte amb l’Executiu per tal de demanar algun dels crèdits tous impulsats pel Govern per tal de solucionar els seus problemes de tresoreria relacionats amb aquesta crisi”.

El portaveu del Govern, d’altra banda, també ha destacat que 268 persones s’han donat d’alta per indicar que han perdut la feina des que va començar la situació. D’aquestes, però, “199 tenien contractes amb una durada determinada”. Jover ha reiterat que tots els casos s’analitzen un a un per veure’n les especificitats concretes i que més d’un centenar ja han estat contactades pel departament d’inspecció de treball.

Pel que fa al formulari habilitat per facilitar el retorn dels treballadors temporers extracomunitaris als seus països d’origen, em ministre Portaveu ha indicat que hi ha 1.674 registrats. D’aquests, alguns ja han pogut tornar als seus països. Per la resta, ha recordat Jover, el ministeri d’Afers Exteriors continua amb els contactes estrets amb la resta de països per oferir-los una solució el més ràpid possible. No obstant, el Portaveu ha reiterat que “des del Govern, les corporacions comunals i les empreses que els van contractar se’ls ofereixen les màximes ajudes mentre hagin de mantenir-se al Principat”. Per exemple, amb l’allargament dels permisos de residència i treball fins al 2 de maig ampliant la cobertura sanitària.

Jover també s’ha referit al cas contrari, el de residents i andorrans que es troben a hores d’ara fora del país i que volen tornar. Així, des d’Afers Exteriors s’ha facilitat ja el retorn de 35 persones i es treballa per la repatriació de 16 més. Un cop més, cal recordar que qualsevol persona que es trobi amb dificultats pot contactar amb el telèfon d’Emergències Consulars, el +376 324292.

Finalment, el ministre Eric Jover ha tornat a fer una crida a la ciutadania per demanar-los col·laboració i evitar sortir al carrer. Jover s’ha sumat al missatge ja destacat aquest migdia del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, que ha recordat que fer sortides és “imprudent” i ha apel·lat a la corresponsabilitat per part de la ciutadania.