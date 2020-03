El telèfon solidari 828, habilitat pel Govern i Andorra Telecom, ja ha rebut 13.243 SMS amb la paraula ‘ajuda’, el que es tradueix amb 26.486 euros recaptats des de la seva posada en funcionament. Una xifra especialment rellevant si es té en compte que la suma de totes les campanyes solidàries de l’any 2019 engegades amb el mateix sistema van recaptar un total de 12.000 euros.

Aquests més de 26.000 euros se sumen a les donacions fetes per particulars, empreses i associacions als diferents números de compte activats als bancs del país com a fons solidari, En total, ja se superen els 122.789 euros. Entre altres aportacions, el ministre Eric Jover ha destacat en la compareixença d’aquest dissabte al vespre les donacions del Sindicat del Personal Adscrit a l’Administració General (1.000 euros), la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (4.000 euros) o l’Associació de persones amb diversitat funcional d’Andorra (10.000 euros).

Així, el ministre Portaveu ha agraït un cop més l’esforç de tothom per afegir “el seu granet de sorra” per tal d’ajudar en la situació de crisi sanitària que viu el país. Cal recordar que els diners recollits a través d’aquests donatius es destinaran a la compra de material sanitari i a l’impuls d’accions per ajudar els col·lectius de població més vulnerables.

Unes 1.200 persones es registren a la plataforma digital de control de la Covid-19

El ministre també s’ha referit a la nova plataforma digital que s’ha habilitat per tal d’autoavaluar-se i fer seguiment dels símptomes de la Covid-19, i que en una primera fase està especialment destinada a malalts ja diagnosticats, contactes de positius i persones que presentin símptomes. En aquest sentit, Jover ha destacat que ja s’hi ha registrat prop de 1.200 persones. La plataforma està accessible a través de l’adreça https://coronavirus.govern.ad.