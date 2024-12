Professions que poden desaparèixer amb l’arribada de la intel·ligència artificial

La caixa d’un establiment comercial (Getty images)

La irrupció de la intel·ligència artificial (IA) està transformant de manera radical el món laboral. Aquesta tecnologia no només està canviant la manera com treballem, sinó que també està amenaçant algunes professions que podrien quedar obsoletes en un futur no gaire llunyà. Però, quines són aquestes professions i per què estan en risc?

Caixers i treballadors de botigues

Amb la popularització dels sistemes de pagament automàtic i caixes sense personal, els caixers es veuen cada cop més substituïts per màquines. A més, els comerços en línia, potenciats per IA que personalitzen l’experiència de compra, estan reduint la necessitat de personal físic a les botigues.



Teleoperadors

Els assistents virtuals basats en IA, com els chatbots, estan assumint tasques d’atenció al client amb una eficàcia sorprenent. Això redueix la demanda de teleoperadors humans, especialment en tasques repetitives i bàsiques.



Conductors professionals

Els vehicles autònoms són una realitat en creixement. Sectors com el transport de mercaderies, taxis o autobusos podrien veure una reducció significativa de llocs de treball a mesura que la tecnologia de conducció autònoma s’implanti de manera més generalitzada.



Redactors i traductors de textos bàsics

Tot i que les tasques creatives són més difícils d’automatitzar, eines com ChatGPT o DeepL estan demostrant ser molt efectives en la redacció i traducció de continguts senzills. Això pot posar en risc professionals dedicats a tasques rutinàries en aquests camps.



Analistes de dades i comptables

Les eines d’anàlisi de dades i els programes d’automatització financera són capaços de processar i interpretar grans quantitats d’informació amb precisió. Això pot reduir la demanda d’analistes humans en sectors tradicionals.

La IA destaca per la seva capacitat de dur a terme tasques repetitives, analítiques i predicibles de manera ràpida i eficient. Això fa que les professions que es basen en rutines o processos estandarditzats siguin més vulnerables a l’automatització. A més, els beneficis econòmics que suposa substituir la mà d’obra humana per màquines o programes solen ser un incentiu fort per a les empreses.

Tot i que algunes feines desapareixeran, moltes altres evolucionaran gràcies a la IA. Això inclou la necessitat de professionals capaços de gestionar, desenvolupar i supervisar aquestes tecnologies. Sectors com la ciberseguretat, l’anàlisi ètica de la IA i la programació especialitzada són exemples de noves oportunitats laborals. La clau per a afrontar aquests canvis rau en la formació i la capacitat d’adaptació.

Aprendre habilitats com el pensament crític, la creativitat i el treball col·laboratiu, així com adquirir coneixements en àrees tecnològiques, són estratègies essencials per a mantenir-se rellevant en el mercat laboral del futur.