El torró tou, què ens aporta i quins són els seus ingredients?

Torró del tou (AMIC)

El torró és l’element imprescindible de les festes de Nadal. Tot i això, podríem dir que és un gran desconegut. Què és el torró tou? Si fem servir la legislació podrem tenir les idees una mica més clares a l’hora d’identificar els torrons. Des del punt de vista legal es classifiquen en:

Torró: Hi entrarien el torró tou i el dur, que es caracteritzen per estar elaborats per una massa formada a partir de mel, sucres i ametlles, a la qual es pot afegir clara d’ou o albúmina (proteïna).

Torrons diversos: Als torrons diversos s’engloben tots els altres, des dels torrons de xocolata fins als de maduixa i nata, passant pels nous sabors, com de dònuts o de patates fregides.

La legislació indica que s’elabora exclusivament amb ametlles torrades, mel, sucres, clara d’ou o albúmina, aigua i additius autoritzats.





Què signifiquen les qualitats del torró?

Per a tenir una idea de les característiques del torró, el primer que convé fer és consultar la qualitat a què pertany. Podem veure’l fàcilment perquè s’indica al frontal de l’envàs. En el cas del torró tou es distingeixen quatre categories segons el contingut mínim d’ametlles: Suprema: 54% d’ametlles. Extra: 50%. Estàndard: 44%. Popular: 30%.

A la legislació també es té en compte la seva composició fisicoquímica per a la qualitat suprema i per a la qualitat extra.





La importància de les ametlles al torró

Com és d’imaginar, l’ingredient més important del torró tou és l’ametlla. És la principal responsable de les seves característiques organolèptiques (sabor, textura, aroma…), de la seva composició nutricional i també del preu. Atesa la importància, és interessant que la quantitat d’ametlla sigui alta.

Entre els productes analitzats en destaquen quatre: 1880 (70 %), Vicens (70 %), Picó (69 %) i Gorrotxategi (69 %). També d’altres contenen una proporció important: Delaviuda, L’Ametller i Eroski SELEQTIA, tots amb un 67%.

Les xifres més baixes, però també significatives, les trobem a El Lobo i Eroski (tots dos amb un 64 %). Doña Jimena és el torró menys interessant en aquest aspecte, amb tan sols un 50% d’ametlles.





Per Tot Sant Cugat