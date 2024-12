Contaminació i malalties respiratòries

Contaminació causada pels nombrosos vehicles de combustió (Renata Álvarez Velez. iStock / GettyImages Plus)

El trànsit suposa el 60% de contaminació que respira la gent que viu o es mou per la ciutat de Barcelona. Aquest valor, posa de manifest la importància d’actuar per a la reducció de vehicles i l’emissió dels seus contaminants. Hi ha, però, zones de Catalunya on altres causes són les principals fonts de pol·lució. Per exemple, Manlleu, una de les ciutats del país més contaminades, ho és sobretot per la biomassa generada amb fusta de mala qualitat o directament de fustes amb vernissos i dissolvents.

Al voltant de la petroquímica de Tarragona les fonts de contaminants són diverses si bé, la del trànsit és la que té més facilitat per a rebre actuacions i solucions.

El diòxid de nitrogen NO2, ha anat baixant clarament en els darrers vint-i-cinc anys. L’any 1999, una de les sèries de mesura més antigues d’Europa, s’iniciava a Barcelona.

El tancament de les xemeneies del Besòs, fins i tot la central d’Andorra a Terol, la col·locació de filtres a la cimentera Molins, tot queda clarament reflectit en les gràfiques dels diferents contaminants.

En el cas del NO2, el límit vigent de 40 micrograms/m3 vigent fins a l’estiu passat es va assolir i complir només aquest any. El valor ha estat de 39.

Ara bé, a finals de novembre, quedaven registrats al DOGC els nous límits europeus que, rebaixen a la meitat diferents valors límit de contaminants. En el cas del perillós NO2 passa a 20.

Les Zones de Baixes Emissions han ajudat i molt. Un vehicle vell contamina com 36 de nous. Per tant, és clarament una bona mesura, en contra del que diuen algunes persones sense la informació dels estudis. De ZBE a Europa n’hi ha de Champions com París que frega els 500 km2. Londres se situa en 360.

A la banda mitjana hi ha Barcelona amb 95 i Berlín amb 88. Madrid es queda a la cua amb 5 km2.

Entrant en l’afectació directa en la salut, les dades són contundents.

A Barcelona es produeixen cada any més de 1.000 morts prematures, més de 2.000 casos de malaltia greu i més de 1.000 casos d’asma infantil causats o agreujats per la contaminació, segons l’Informe de Qualitat de l’aire (2019) de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. La zona de l’Eixample, la més castigada pel trànsit té 225 morts prematures de les 1.000 assignades a la ciutat.

En el cas de l’hospital pediàtric de referència de Sant Joan de Deu, el 48% d’ingressos per asma infantil són 100% causats pels nivells de contaminació.

La Marató 2024 de TV3 dedicada a les malalties respiratòries continua fins al març!





Per Francesc Mauri