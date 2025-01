Professionals sanitaris de Lleida i el Pirineu es formen en atenció al dol perinatal i a la mort neonatal

Més de 30 professionals han assistit a la formació de dol perinatal a Lleida (Govern.cat)

Amb l’objectiu de millorar l’atenció a les dones i persones amb capacitat gestant i seu entorn proper que pateixen una situació de dol perinatal, el Departament català de Salut ha impulsat un curs de formació adreçat a uns 130 professionals sanitaris de tot Catalunya. A Lleida l’activitat finalitzat aquest divendres i ha comptat amb la participació d’una trentena de persones, entre les quals professionals de pediatria, infermeria, psicologia, psiquiatria, ginecologia i treball social, llevadores, tècnics en cures auxiliars d’infermeria (TCAI) i referents de benestar emocional de les regions sanitàries Lleida i Alt Pirineu i Aran.

Es tracta de professionals del sistema sanitari públic que treballen directament amb persones en situació de dol perinatal derivat o bé d’una pèrdua gestacional intrauterina o d’una pèrdua neonatal, o bé que afronten una resolució administrativa de desemparament i retenció hospitalària que comporti la separació de la criatura de la mare i la família, en qualsevol àmbit d’atenció o nivell assistencial. El curs s’emmarca en el Pla de salut afectiva, sexual i reproductiva del Departament català de Salut, recollit al Pla de salut 2021-2025, i ofereix als assistents un marc teòric unificat en l’atenció al dol perinatal a tot el territori català.

Les pèrdues gestacionals són un problema de salut freqüent que afecta una de cada deu dones al llarg de la seva vida, i una de cada quatre si es té en compte el primer trimestre de gestació. D’altra banda, la mortalitat neonatal, entesa com la dels nadons morts en els primers 28 dies de vida, suposa aproximadament el 40% de les defuncions en edat pediàtrica.

L’objectiu del Departament de Salut de la Generalitat, que a l’octubre ja va publicar la Guia d’atenció al dol perinatal i a la mort neonatal, és que els professionals sanitaris que atenen dia a dia aquestes dones estiguin formats específicament per a la pèrdua i per al dol de nadons, així com que cada institució tingui un referent en aquest àmbit que pugui abordar, informar i empoderar la mare gestant i la seva parella. A més, Salut busca sensibilitzar el conjunt de professionals sanitaris sobre la transcendència de la mort gestacional i neonatal a la vida de la dona i la seva família, i sobre la possible repercussió negativa en el dol de les famílies si el tracte rebut i percebut no és l’adequat.





L’atenció al dol perinatal a l’HUAV

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) disposa d’una consulta setmanal específica de dol perinatal, un servei que únicament ofereixen al voltant de 5 centres hospitalaris de tot l’Estat espanyol. La consulta està liderada per un ginecòleg amb formació i experiència en mort neonatal i des de la seva creació, al gener de 2022, ha realitzat al voltant de 160 primeres visites.

L’HUAV compta, a més, amb una Comissió de dol perinatal multiprofessional, en què participen professionals especialistes de ginecologia, pediatria, infermeria, psicologia i llevadores, i que ha elaborat un protocol específic d’atenció al dol perinatal per a garantir una atenció propera, homogènia i de qualitat en aquest àmbit.

A fi de donar una atenció personalitzada a les dones que han patit una pèrdua, el Bloc Obstètric de l’hospital disposa d’una zona d’aïllament on una llevadora atén els casos de dol. Posteriorment, un cop reben l’alta, aquestes dones són citades a l’ASSIR i, si és necessari, a la consulta de dol perinatal de l’hospital, per a fer-ne seguiment.

Pel que fa a l’àmbit formatiu, el Servei de Ginecologia i Obstetrícia ha organitzat, fins al moment, dues jornades científiques adreçades als professionals implicats en dol gestacional i perinatal, una d’abast local i una altra nacional, amb més de 100 participants a cadascuna d’elles.