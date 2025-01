Selecció de les propostes artístiques de la nova edició de l'”Andorra Crea”

L’Andorra Crea té una freqüència bianual (SFGA)

Després de l’acollida per part del sector artístic del país i del públic de la primera edició d’‘Andorra Crea’, celebrada el 2023, el Govern dona continuïtat al projecte amb la celebració d’una segona edició entre el 10 i el 12 d’abril de 2025. Per aquest motiu, l’Executiu ha decidit obrir el període de presentació de propostes artístiques que ja estiguin desenvolupades (amb una antiguitat màxima d’1 de gener de 2022) per a exhibir-les en la segona edició d’‘Andorra Crea – Mercat de les arts fetes a Andorra’.

Les persones interessades poden consultar les bases al BOPA. El lliurament de les sol·licituds i les propostes artístiques s’han de presentar per mitjà de la Plataforma de contractació del sector públic: https://contractacio.govern.ad/SLE_Internet. La data límit per a donar-se d’alta a la Plataforma de contractació pública és el 31 de gener de 2025, a les 15 hores, i el termini per a registrar les sol·licituds i les propostes artístiques a la Plataforma de contractació pública és el 7 de febrer de 2025, a les 15 hores.

Els projectes que siguin seleccionats s’afegiran a la programació final d’‘Andorra Crea’. Aquesta programació també inclourà la selecció de 9 propostes de nova creació que es van escollir durant el 2024: 5 propostes d’arts escèniques i de carrer i 4 propostes d’arts visuals. Cal recordar que a aquestes se’ls va atorgar una subvenció de prop de 100.000 euros per a poder crear les propostes artístiques, d’aquest import 58.000 euros els va aportar el Govern i 42.000 els comuns.

En total, per a aquesta segona edició de l’‘Andorra Crea’’ està previst que el Govern i els comuns destinin un import de 235.000 euros (151.000 el Govern i 84.000 els comuns). Dels quals, una part, 30.000 euros, anirà destinada a la retribució en concepte de contractació de totes les propostes seleccionades, tant les de nova creació com les ja desenvolupades. Aquesta mesura està directament relacionada amb la voluntat del Govern de contribuir a la dignificació de les condicions salarials dels treballadors de les arts i la cultura.

‘Andorra Crea’ està orientat al suport als espectacles d’arts escèniques i de carrer, i les propostes d’arts visuals. En aquesta segona edició, el mercat es reestructura per a passar a tenir freqüència biennal. Aquesta reestructuració permet deixar espai entre edicions perquè els artistes i distribuïdors puguin treballar adequadament el recorregut comercial de les propostes. Aquesta iniciativa, impulsada de forma conjunta entre el Govern i els set comuns, té com a objectiu fomentar la creació contemporània nacional i apropar-la a la ciutadania, estimular la contractació de propostes artístiques andorranes a l’estranger, i consolidar el suport institucional conjunt al sector.