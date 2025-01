El BC Andorra millora en defensa, però cau a Zaragoza (86-75)

Una jugada ofensiva del Zaragoza (acb photo – Esther Casas)

El debut de Joan Plaza a la banqueta del BC Andorra s’ha saldat a la pista del Zaragoza amb una nova derrota (86 a 75) per als andorrans, que han vist millorada la versió defensiva, però en matèria atacant han tingut una faceta força desencertada. El primer quart es on s’ha vist un millor Andorra en defensa. Els aragonesos només han anotat 2 punts en els primers 5 minuts, però la intensitat defensiva dels tricolors no es traduïa amb cistelles i només han arribat amb dos punts a favor al final del primer quart amb un 14 a 16.

Al segon quart, els del Principat han seguit amb la mateixa intensitat defensiva i, punt a punt, la diferència s’ha eixamplat fins la màxima diferència andorrana amb els 8 punts de d’avantatge (22 a 30). Ha estat aquí quan els de Porfi Fisac han reaccionat amb un contundent parcial de 14 a 0 i han capgirat l’electrònic. Amb un inversemblant triple de camp a camp, a l’últim segon del període, s’ha arribat al descans amb el 36 a 34.

Els aragonesos han premut l’accelerador en el tercer quart i ja no han deixat que els andorrans s’avancin en el marcador. La parella Dombouya – Harding, no podien amb la local Trae Bell-Hynes i Santi Yusta que era un autèntic malson per als del Principat. Amb el 59 a 52 per als “manyos” s’arribava al final del tercer període al Pavelló Príncipe Felipe de Zaragoza.

A l’últim quart la reacció de Kyle Kuric des del triple ha estat estèril perquè Joan Plaza s’estrenés amb victòria. Bojan Dubjlevic feia jugar a les mil meravelles al seu equip des de la posició de pivot repartint joc. La precipitació ha estat una mala aliada per als tricolors que han vist com als últims minuts perdien pilotes i erraven situacions clares de tir. Amb el 86 a 75 s’ha arribat al final del partit.

El proper compromís de lliga del BC Andorra serà, ni més ni menys, contra el líder de l’ACB. El València Basket, de Pedro Martínez, visitarà el Pavelló Toni Martí d’Andorra el dissabte, 1 de febrer, a les 20:45 hores.





Anotadors del Zaragoza: Trae Bell-Hynes (20), Santi Yusta (18), Joaquín Rodríguez (2), Emir Sulejmanovic (12), Jilson Bango (6), Marco Spissu (8), AJ Slaughter (8), Miguel González (0), Y. Mencía (4), Jaime Fernández (0), Bojan Dubjlevic (8), A. Moreno (0).

Anotadors del BC Andorra: Shannon Evans (8), Jerrick Harding (12), Chumi Ortega (7), Felipe dos Anjos (6), Sekou Dombouya (12), Rafa Luz (6), Nacho Llovet (0), Stan Okoye (5), Ferran Bassas (0), Kyle Kuric (11), Ben Lammers (8).