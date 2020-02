L’elefant és un llibre documental sobre aquest animal «supernassut» tan conegut i desconegut a la vegada. Mitjançant un joc metaficcional en què un nen s’endinsa en el mateix volum que tenim entre mans, la il·lustradora i escriptora britànica Jenni Desmond ens descobreix, a cada nova doble pàgina, diferents aspectes sobre el mamífer en qüestió: espècies pervivents, descripció física, funcions vitals…

Encara que aquests continguts estan clarament estructurats de manera lògica, no es divideixen explícitament en capítols ni tampoc s’acompanyen de cap mena de sumari ni d’índex. Aquesta particularitat resta efectivitat a la publicació com a obra de consulta, però li atribueix un caràcter més narratiu i proper a la ficció.

El text, de to divulgatiu, s’acompanya d’acurades il·lustracions realitzades amb una tècnica mixta que combina l’aquarel·la, la pintura acrílica, el llapis i el gravat. Imatges realistes que situen l’elefant en el seu entorn es compaginen amb d’altres més simbòliques que ens ajuden a entendre millor alguns conceptes exposats.

Les dades que s’hi aporten estan avalades per dues autoritats en la matèria citades per l’autora a l’apartat d’agraïments, de manera que podem parlar d’una obra amb pretensió de rigor. Tanmateix, encara que les diverses informacions s’enuncien de manera aparentment objectiva, amb la subtilesa del llenguatge busquen apel·lar emocionalment el lector. De fet, la mateixa autora evidencia, en una nota inicial, que un dels seus objectius és advertir de la difícil situació de l’elefant avui i, a partir del coneixement, generar consciència. Com bé va dir l’ecologista senegalès Baba Dioum: «Només protegim allò que estimem, només estimem allò que coneixem, només coneixem allò que ens ensenyen».

Més enllà d’aquesta finalitat, L’elefant és un bon llibre documental per gaudir descobrint, per aprendre fruint. O no és apassionant saber que les orelles de l’elefant africà tenen la forma d’aquest continent?

Per Marc Alabart. Clijcat / Faristol