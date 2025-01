Presenten el llibre ‘Projecte i creació de l’Escola Andorrana (1982-1997)’

Ladislau Baró en l’acte de presentació del llibre (SFGA)

El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha participat aquest vespre de dilluns en l’acte de presentació del llibre ‘Projecte i creació de l’Escola Andorrana (1982-1997)’, escrit per Anna Zamora i Maria Teresa Cairat, exprofessores del sistema educatiu andorrà. El titular d’educació ha definit, durant el seu discurs, que l’Escola Andorrana és “un projecte d’identitat i ciutadania”. El Govern ha col·laborat en la compra de cent exemplars que es distribuiran pels centres educatius i altres equipaments de l’administració.

“Aquella escola que va començar l’any 1982 ha esdevingut una institució que ha fet desenvolupar de manera rellevant el ministeri. I no és una institució qualsevol: ha servit als alumnes i alhora ha servit el país fent-los créixer i madurar”, ha assegurat Baró. En aquest sentit, segons el titular d’educació, “la creació de l’escola andorrana va ser una fita molt important. No va només l’acte de creació d’una escola sinó que va constituir una doble afirmació: per un costat, de la nostra identitat com a país i, en segon terme, de la capacitat organitzativa de la nostra administració pública.”

El llibre presentat relata el procés de creació del sistema educatiu andorrà a la dècada dels vuitanta del segle passat. Zamora i Cairat destaquen a la publicació que la tenacitat de les assessores pedagògiques del moment, juntament amb la implicació decidida de les famílies i del professorat de formació andorrana, va permetre aconseguir que el 1982 nasqués l’Escola Andorrana. La primera promoció de la qual va culminar el batxillerat el 1997.

L’acte de presentació, que s’ha celebrat aquest vespre al Centre de Formació Professional d’Aixovall, ha estat un punt d’encontre de la comunitat educativa del sistema andorrà, hi han estat presents professorat de l’Escola Andorrana, en actiu o ja retirats, i alumnat que ha passat per les seves aules.