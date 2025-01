AR+I i el Col·legi d’Enginyers signen un conveni per a col·laborar en àrees de recerca i innovació

La ministra, Conxita Marsol i Vicenç Jorge Seco, president del COEA (SFGA)

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, actuant com a presidenta del patronat d’Andorra Recerca Innovació (AR+I) i el president del Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra (COEA), Vicenç Jorge Seco, han signat aquest dilluns un conveni de col·laboració entre les dues entitats amb l’objectiu, en paraules de Marsol, “d’enfortir una entesa que beneficiarà les dues parts i que tindrà un impacte positiu en la societat”.

L’acord signat exposa que la col·laboració entre el COEA i AR+I ha de permetre “explorar vies de col·laboració tant per al desenvolupament de projectes com per a la realització de formacions en matèries relacionades”. El conveni fixa que AR+I explorarà les possibilitats de participació del COEA als projectes que du a terme l’entitat de recerca, així com la realització de formacions als seus col·legiats i una mentoria, a través de projectes, màsters o doctorats, “a disposició del talent dels joves enginyers del país”.

El COEA donarà a conèixer entre els seus col·legiats les activitats, projectes, esdeveniments d’interès i ofertes de treball compartides per AR+I i proposarà línies de recerca i innovació “d’interès per al país des de la seva àrea de coneixement”.

L’acord té una durada de dos anys que es pot renovar tàcitament per períodes d’un any, sempre que les dues parts hi estiguin d’acord.