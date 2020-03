Amplia presència del sol a gairebé tot el país. No obstant, als vessants atlàntics, s’hi formarà mar de núvols. A la tarda creixeran núvols però no donaran precipitacions, tot plegat com a preludi de l’arribada d’un nou front.

Vent de nord-oest, fluix arreu del país.

Les temperatures màximes seran de 12ºC a Andorra la Vella, 9ºC a 1.500 metres i 0ºC al Pas de la Casa.

Isoterma zero graus a 1.900 metres.