Estem vivint una Quaresma única i sembla que també podria ser així la Setmana Santa i la Pasqua, a causa del coronavirus Covidien-19 i l’estat d’alarma declarat per les Autoritats. Estem confinats i cansats, potser estem vivint molta incertesa, angoixa, patiments i sobretot dolor per les víctimes i per tots els infectats, pels qui tenen dificultats en la seva economia i pels més vulnerables, que són molts. I, al costat de tot això, també estem vivint l’heroisme de moltes persones que s’han entregat amb generositat pel bé dels infectats, perquè la sanitat i el país funcionin. I segurament que cadascun de nosaltres estem intentant estimar amb obres el nostre proïsme.

També la Diòcesi, les parròquies i comunitats, privades de la celebració comunitària de la fe, hem hagut de trobar altres maneres de viure-la, de mantenir ferma l’esperança, de pregar amb fervor i de continuar estimant i servint Déu i els germans. Hem de continuar demanant que el Senyor ens alliberi d’aquesta epidèmia, de tots els mals i de qualsevol pertorbació, agraint i pregant també per les nostres famílies i per les autoritats, els metges i personal sanitari, les forces de seguretat, els dirigents de la cosa pública i els qui estan pendents que les coses funcionin i la vida tiri endavant.

Hem de tenir molta confiança. Déu mai no ens deixa i se’ns fa present en totes les circumstàncies de la vida, per dures o fosques que ens puguin semblar: “Ni quan passo per barrancs tenebrosos no tinc por de res, perquè us tinc vora meu; la vostra vara de Pastor m’asserena i em conforta” (Sl 23,4). Ell sabrà treure bé d’aquest mal, i vol que lluitem contra el mal, amb el bé. Demanem que remeti l’epidèmia i que ben aviat ens puguem refer sanitàriament i econòmicament. Mentrestant, estiguem pendents dels més vulnerables i mirant de superar aquests moments d’angoixa i de dolor, amb coratge i esperança. Hem de viure de la pregària i de l’esperança, i oferir-les a tots, com un testimoniatge d’amor. Estimem amb esperança i trobem el suport en la pregària.

Aquest és el missatge que el Sant Pare Francesc des de l’inici d’aquesta epidèmia, ens ha recomanat: la pregària confiada a la Mare de Déu. Fem-ho també nosaltres. Cada dia resa aquesta oració:

“Oh Maria, Vós resplendiu sempre en el nostre camí com a signe de salvació i d’esperança. Nosaltres ens confiem a Vós, Salut dels malalts, que prop de la Creu vau ser associada al dolor de Jesús, mantenint ferma la vostra fe.

Vós, Salvació de tots els pobles, sabeu de què tenim necessitat i estem segurs que proveireu, perquè, com a Canà de Galilea, pugui retornar l’alegria i la festa després d’aquest moment de prova.

Ajudeu-nos, Mare del Diví Amor, a conformar-nos a la voluntat del Pare i a fer el que ens dirà Jesús, que ha pres sobre seu els nostres sofriments i ha carregat els nostres dolors per conduir-nos, a través de la Creu, a l’alegria de la Resurrecció.

Sota el vostre mantell ens emparem, Santa Mare de Déu; escolteu les nostres pregàries en tota necessitat i aparteu-nos sempre dels perills, Verge, gloriosa i beneïda. Amén.”