Reportatge: claus per a no procrastinar

La procrastinació és un hàbit molt comú: consisteix a ajornar tasques que sabem que hauríem de fer, substituint-les per activitats més fàcils o agradables. Encara que pugui semblar inofensiu, procrastinar de manera habitual pot generar estrès, baixa productivitat i sensació de culpa. Afortunadament, hi ha estratègies senzilles que poden ajudar a combatre aquest comportament.
1. Divideix les tasques en parts petites
Un dels motius principals de la procrastinació és que les tasques ens semblen massa grans o complicades. Quan això passa, el cervell tendeix a evitar-les. Una bona solució és dividir el treball en passos més petits i concrets. Per exemple, en lloc de pensar “he d’escriure un informe”, pots començar per “buscar informació durant 15 minuts”. Aquest primer pas sovint és suficient per a posar-te en marxa.
2. Estableix objectius clars i realistes
Els objectius massa ambiciosos o poc definits poden generar bloqueig. És millor fixar objectius concrets i assolibles, amb terminis realistes. Això ajuda a mantenir la motivació i permet veure el progrés de manera més clara.
3. Elimina distraccions
Els mòbils, les xarxes socials o la televisió poden convertir-se en grans enemics de la concentració. Per a evitar-ho, és recomanable crear un entorn de treball amb el mínim de distraccions possible. Deixar el mòbil en silenci o utilitzar aplicacions que bloquegin notificacions pot marcar una gran diferència.
4. Aplica la regla dels cinc minuts
Una tècnica molt efectiva és comprometre’s a treballar només cinc minuts en una tasca. Sovint, el més difícil és començar. Un cop has iniciat el treball, és probable que continuïs més temps del previst.
5. Recompensa’t pel progrés
Reconèixer els petits èxits pot augmentar la motivació. Després de completar una part de la feina, pots premiar-te amb un descans, una passejada o alguna activitat que t’agradi. Aquest sistema ajuda a associar el treball amb sensacions positives.
6. Accepta que la perfecció no és necessària
Moltes persones procrastinen perquè volen fer les coses perfectes. Aquest perfeccionisme pot convertir-se en un obstacle. És important recordar que fer una tasca bé és millor que no fer-la mai.