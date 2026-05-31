La malaltia de la pell de papallona: què és i com afecta les persones

La pell de papallona, coneguda científicament com a epidermòlisi bullosa (EB), és una malaltia genètica rara que afecta la pell i, en alguns casos, les mucoses internes. El seu nom popular prové de la fragilitat extrema de la pell dels afectats, que es pot esquinçar amb una mínima fricció, tal com les ales delicades d’una papallona.
Aquesta malaltia és causada per mutacions en els gens que codifiquen proteïnes essencials per a l’adhesió de les capes de la pell. Quan aquestes proteïnes no funcionen correctament, la pell es torna fràgil i susceptible a butllofes i ferides.
Hi ha diversos tipus, classificats segons la profunditat a la qual es produeixen les butllofes:
- Simplex – Les butllofes es formen a l’epidermis, la capa més superficial. És el tipus més comú i generalment menys greu.
- Juncional – Les butllofes apareixen a la unió entre l’epidermis i la dermis. Sol ser més greu i pot afectar mucoses internes.
- Distròfica – Les butllofes es produeixen a la dermis profunda. Pot causar cicatrius i deformitats a llarg termini.
- Kindler – Forma poc comuna que combina característiques dels altres tipus i provoca fotosensibilitat.
Els símptomes poden variar segons la gravetat i el tipus, però els més freqüents són:
- Aparició de butllofes i úlceres a la pell després de fregament o lesions mínimes.
- Dolor intens a les zones afectades.
- Cicatrius i engrossiment de la pell amb el temps.
- Problemes en ungles, boca i esòfag, especialment en formes més greus.
- En alguns casos, dificultats alimentàries i problemes de creixement.
Actualment, no existeix una cura definitiva, però sí hi ha tractaments i mesures que poden millorar la qualitat de vida:
- Cures de la pell
- Aplicació d’emol·lientsi cremes protectores.
- Ús de vestimenta suau i sense costures per a reduir el fregament.
- Cura adequada de les ferides i butllofes per a prevenir infeccions.
- Tractament mèdic
- Antiinflamatoris i analgèsics per a controlar el dolor.
- Antibiòtics si hi ha infecció secundària.
- Suplements nutricionals per a garantir un creixement saludable.
- Intervencions especialitzades
- Fisioteràpia per a mantenir mobilitat.
- Suport psicològic per a afrontar l’impacte emocional de la malaltia.
- En alguns casos, trasplantaments de pell o teràpies genètiques experimentals.