Dels creadors dels tòrrids: maig 22, juny 25 o abril 26, arriba…

Maig del 2026. Quan redacto l’article, som 26 de maig. Portem sis dies de calor desmesurada i, entre el dijous 28 i el divendres 29 podríem superar els anteriors rècords històrics (més de cent anys en alguns casos) en un mes de maig. Què va passar el maig del 2022?
OBSERVATORI DE LLEIDA
Dures condicions a Ponent aquest maig del 2022
Les temperatures han polvoritzat tots els rècords possibles, però també les hores de sol.
Els 35 ºC més primerencs (18 maig) de la sèrie històrica de 82 anys (la termomètrica des del 1940).
Els 36,8 ºC de temperatura màxima del dia 22 de maig és la temperatura màxima absoluta de la sèrie.
La temperatura mitjana de les màximes de 29,4 ºC supera en 3,9 graus la mitjana de màximes de maig i és la més alta de la sèrie.
La temperatura mitjana de maig 21,4 ºC la més alta de la sèrie i supera en 3,1 graus la mitjana 1991-2020 de maig.
El nombre de dies de 30 ºC o més ha estat de 18. L’anterior rècord eren 12 dies l’any 2017.
El nombre d’hores per damunt de 30 ºC al mes de maig, 74 hores, la més alta des del 1940.
OBSERVATORI DE BARCELONA (FABRA)
Des del meu punt de vista, la dada més brutal de la fotografia de maig és que la mitjana de temperatura ha superat en 0,4 ºC la mitjana del mes de juny!! Aquest maig van ser 20,7 ºC amb 3,5 graus per sobre de la mitjana climàtica habitual.
Més rècords. És el mes de maig més càlid de tota la sèrie climàtica 1914-2022. Supera en 1,3 graus l’anterior maig més càlid, que va ser el 2020. Aquesta mitjana és 6,6 graus més alta respecte de la mitjana del mes d’abril anterior!!
Temperatura màxima absoluta: 34,4 °C el dia 22. Nou rècord de màxima absoluta d’un mes de maig. És el primer cop que el maig té quatre jornades amb temperatura màxima superior a 30 °C.
Haurem igualat o superat aquesta marca? El maig del 2022, Castellbisbal va fer 38,5ºC. Haurem fregat els 40ºC en algun observatori?
Per Francesc Mauri