Comunicat del Sipaag per l’1 de Maig, marcat per la importància de la seguretat i salut en el treball

Hem arribat a aquest 1 de Maig, que hauria de ser dia de festa per a tothom, en una situació difícil que ens aboca a una nova crisi i en què pren molta importància l’article 49 del Codi de relacions laborals, sobre la seguretat i la salut en el treball. Aquest article estableix el dret de la persona assalariada a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut, alhora que estableix l’obligació de l’empresa de garantir aquest dret en el treball.

La crisis que obre l’emergència sanitària de la Covid-19 ens hauria de fer reflexionar sobre els drets laborals i la possibilitat de perdre fàcilment el que ens ha costat molts anys i molt esforç d’aconseguir. Un d’aquests drets és justament el de la salut i la seguretat, i aquests dies no n’hi ha hagut prou amb les mesures de protecció per a moltes persones que han hagut de sortir a treballar. Lamentem que hi hagi hagut companyes i companys que han emmalaltit perquè les mesures de protecció davant la Covid-19 no són mai suficients.

Més enllà d’aquest fet, com a sindicat no ens agrada veure persones en dificultats, ni al sector públic ni al privat. I tampoc no ens resignem a veure treballadores i treballadors a l’atur o amb suspensions temporals de contracte. Els sindicats de l’Administració mantenim reunions periòdiques amb la ministra de Funció Pública per mirar de trobar mesures d’estalvi i ja hem renunciat a algunes compensacions que teníem per reglament. Vetllarem perquè qualsevol renúncia sigui temporal i per no perdre, en un moment de crisi, els drets que van aconseguir moltes companyes i companys lluitant abans que nosaltres perquè tinguéssim unes condicions laborals dignes.

Bon Dia del treball! Esperem que l’any que ve el puguem celebrar al carrer amb tots vosaltres.