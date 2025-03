Pluja i vent, aquest cap de setmana, al Pirineu català

Dos paraigües deformats pel vent i la pluja (iStock)

Protecció Civil de la Generalitat manté en alerta el Pla especial d’emergències per risc d’inundacions a Catalunya (INUNCAT), atès que el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha informat que durant el cap de setmana s’esperen pluges intenses amb previsió de superacions del llindar d’intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i també hi ha previsió de pluja acumulada de més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores.

Tot i que l’episodi de pluja serà de caràcter extens, s’espera que on hi hagi més risc sigui a la meitat nord del país, sobretot al Pirineu, Prepirineu i Prelitoral Nord. La previsió és que l’episodi sigui més intens la nit de dissabte i la matinada de diumenge. Per tot plegat Protecció Civil demana molta prudència en les activitats a l’aire lliure i en la mobilitat, sobretot a les zones de muntanya i pistes d’esquí.

Pel que fa a l’acumulació de pluja, durat el cap de setmana és possible que el llindar de 100 litres en 24 hores se superi en punts dels vessants marítims del Montseny i de la serralada Transversal, i al massís de l’Albera. Des de dissabte al migdia també podria superar-se aquest llindar a les comarques del Pirineu, afectant zones elevades, sobretot del vessant sud.

Pel que fa a la intensitat de pluja, l’episodi començarà a les darreres hores del dissabte, en què es podran superar els 20 litres en 30 minuts a comarques del litoral central i nord, així com a les comarques interiors de Girona. Els xàfecs aniran acompanyats localment de tempesta i de ratxes fortes de vent. No es descarta algun episodi de temps violent.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), d’acord amb les previsions meteorològiques, han avisat de la possibilitat de crescudes sobtades de rius i rieres. Pel que fa a les conques internes, cal anar amb especial cura al Prelitoral i Litoral Central i Nord; i a les conques de l’Ebre cal ser prudents sobretot al Prepirineu Occidental.

Protecció Civil recorda que és molt important que no es travessin rieres, barrancs, torrents ni cap zona inundable en general allà on plogui o on ja hi hagi acumulació d’aigua.

Es poden consultar les actuacions a fer, els consells i les recomanacions municipals vinculades a l’INUNCAT a http://interior.gencat.cat/inundacions.





Ratxes fortes de vent al Pirineu

Protecció Civil també ha posat en prealerta el Pla especial d’emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT), atès que es poden produir ratxes superiors a 90 km/h a les comarques de l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Ripollès i especialment a la Vall d’Aran i al Pallars Sobirà. Aquest llindar d’avís es podrà superar sobretot a cotes altes.

S’espera que pugui nevar a partir dels 2.000 metres i no s’espera que la neu baixi de cota, però el fort vent podria provocar el fenomen del torb. En aquest sentit, es podrien veure afectades les carreteres del Port de la Bonaigua (C-28, entre el Pallars Sobirà i la Vall d’Aran) i la collada de Tosses (N-260, entre el Ripollès i la Cerdanya).

Es pot consultar les actuacions a fer, els consells i les recomanacions per a la població en cas de ventades a http://interior.gencat.cat/ventades.