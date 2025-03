El Cos de Bombers haurà d’incrementar efectius davant les nombroses jubilacions

El parc de Bombers (SFGA)

Durant el 2025 el Cos de Bombers creixerà amb tres nous efectius arribant a una plantilla total de 124 agents. Ho ha anunciat aquest divendres el cap de Govern, Xavier Espot, durant l’acte institucional celebrat a la caserna de Santa Coloma del Cos de Bombers per a commemorar el patró del cos, Sant Joan de Déu, que també ha comptat amb la participació de la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné i el director del Cos de Bombers, Jordi Farré. Espot ha argumentat que la decisió pretén donar resposta a les necessitats actuals i creixents del cos per a continuar garantint “el millor servei i vocació de servei públic”.

A més de la integració de tres noves places, aquest any també es produirà la jubilació de fins a nou agents que, de retruc, significarà preparar una de les formacions més nombroses que s’haurà fet mai en el si del cos. De fet, en els propers cinc anys es jubilaran una trentena d’efectius, fet que implicarà la renovació del 25% de la plantilla dels Bombers.

“Els serveis públics han de ser també un reflex de la nostra societat i per això cal que continuem treballant per a implementar els plans d’igualtat als cossos especials, instruments ‒cabdals‒ per a poder impulsar accions a favor de la igualtat de gènere”, ha destacat Espot durant el discurs. El cap de Govern ha assegurat que aquests canvis suposen “una cursa de fons”, però s’ha mostrat convençut que “avançarem perquè cada dia més dones puguin entrar a formar part d’una professió que ha estat històricament estereotipada per raó de gènere”. En aquest sentit, ha recordat que el Departament ja disposa del seu pla d’igualtat.

Espot ha tingut unes paraules especials d’agraïment als bombers que es van jubilar l’any passat “després de tota una vida professional dedicada en cos i ànima al servei públic”. “Heu contribuït, amb la vostra experiència i professionalitat, a encoratjar i formar les noves generacions amb convicció, amb valors arrelats en els principis de servei públic, seguretat, proximitat, lleialtat i compromís envers la ciutadania”.

Per la seva part, la ministra Ester Molné ha agraït la feina del cos i ha felicitat “a totes les dones i als homes” del Cos de Bombers “per la feina diària” i els ha encoratjat a continuar prestant “un servei públic de qualitat, a l’alçada de les expectatives que la ciutadania té posades en tots vosaltres”. La ministra de Justícia i Interior s’ha mostrat pròxima a escoltar totes les inquietuds del cos i, per això, ha posat en valor la creació de les tres noves places que “permetran que el Cos continuï donant un servei excel·lent”. Amb relació a l’estudi de les graelles salarials, Molné ha insistit que el Govern continua amb la mà estesa per a impulsar possibles millores “amb diàleg permanent”.

Finalment, el director de Bombers, Jordi Farré, ha agraït la feina de tots els companys i ha assegurat que la direcció treballa cada dia “perquè el Cos continuï sent un referent de preparació, eficiència i proximitat amb la ciutadania” i ha assegurat que aquest punt no seria possible “sense la implicació, el sacrifici i la vocació de tots”. Entrant a l’anàlisi de la memòria del Cos de Bombers, aquest va realitzar el 2024 un total de 7.549 intervencions, 5.199 corresponents a serveis operatius, i la resta, 2.340, a gestió de trucades i derivació d’intervencions a d’altres administracions. Igual que l’any passat, el tipus de servei més realitzat és el sanitari, seguit dels accidents i l’assistència tècnica. Els rescats de muntanya es mantenen en xifres molt similars a l’any passat, amb 152 serveis, respecte als 148 de 2023.