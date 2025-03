Els Premis Lladonosa surten per primera vegada de Catalunya i es presenten a Andorra

La presentació dels Premis Gastronòmics Josep Lladonosa a Andorra. Foto: Cedida

Els Premis Gastronòmics Josep Lladonosa s’han presentat aquest matí al Lycée Compte de Foix, a Andorra la Vella. La participació dels alumnes de cuina andorrans és una de les novetats importants de la cinquena edició d’aquests guardons, que surten per primera vegada fora de Catalunya. Amb aquest motiu, els cuiners Carles Flinch (Can Manel, Andorra la Vella) i Pep Moreno (Deliranto, Salou, una estrella Michelin), coordinador del jurat dels Premis, han realitzat una demostració gastronòmica amb productes andorrans i catalans.

Des de 2021 els Premis Lladonosa trien els millors estudiants de cuina i sala de tot Catalunya -i des d’aquest any, per primera vegada, també d’Andorra- en un format concurs ‘masterchef’ en directe, amb una selecció prèvia online de candidats, dues semifinals, un Premi Social i la gran final que se celebra al mes de maig.

Els Premis Lladonosa han estat distingits aquest 2025 com esdeveniment oficial dins del programa de ‘Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025’, títol atorgat a Catalunya per l’Institut Internacional de Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme (IGCAT) com a destinació amb un llegat i potencial enogastronòmic de primer nivell.

Els Premis van néixer amb l’impuls dels germans Torres (Cocina Hermanos Torres Barcelona, tres estrelles Michelín) com a homenatge al seu mestre Josep Lladonosa i Giró (Alguaire,1938), xef, formador i historiador català, figura cabdal de la cultura gastronòmica mediterrània, Creu de Sant Jordi i Premi Nacional de Gastronomia per la seva ingent tasca de recerca i documentació històrica de la cuina catalana des de l’edat mitjana. Autor de La Cuina que Torna (1982), La Cuina Medieval (1984), el Gran Llibre de la Cuina Catalana (1991), entre més de trenta títols publicats.